【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF　最快日內獲批、開支比率低（第二版）

▲ 南方東英恒生科技指數ETF（03033）周五（28日）掛牌，帶動恒生科技指數向上發力。

「港版納指」之稱的恒生科技指數推出剛滿一個月，首隻恒生科技指數ETF－「南方東英恒生科技指數ETF （03033） 」率先於周五（28日）掛牌上市。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊稱，恒生投資也將推出恒生科技指數ETF，現待監管機構審核，料日內可以補充更多資料，暫難交代確實推出日期、每手入場費，但相信可在「很短期」內推出，每手認購費也會在零售投資者可接受範圍。

李佩珊認為ETF分散投資的特性，可助不太熟悉每一科技個股的投資者參與。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝就指，雖然恒生科指波動大於恒生指數等大型指數，但不會以泡沫形容指數，認為恒生科指成份股未來12個月盈利增長預測約29%，較納斯達克100指數的24%為高，也遠遠大於現有恒指的6%、標普500的13%，個股情況或較多變化，但全球資金都在追逐增長行業，科技指數風險回報吸引，「（指數）升幅會唞一唞不出奇，但上升趨勢明顯」。

恒生投資料旗下ETF開支、偏離可優勝

除了南方東英，市傳另一中資基金公司華夏基金（香港）也會推出恒生科技指數ETF產品。李佩珊指，恒生投資管理在ETF管理經驗，且通常能提供較同類型ETF較低的開支比率和指數跟蹤偏離度，料旗下恒生科技指數ETF的全年經常開支比率約0.87%、估計偏離度約-1%左右。她續指，當市場有更多同類指數產品，可帶起更多關注。

對於產品資產規模，李佩珊表示，需要時間逐步增加，但旗下恒指ETF （02833） 、恒生中國企業ETF （02828） 資產約470億元、220億元，有信心恒生科指ETF都能有長足增長。

以3033的產品資料概要作參考，南方東英預計產品全年經常開支比率1.49%、估計偏離度約-2%。3033每手入場費料約1,800元。

恒生科指中午升4%

恒生科技指數今日未有隨大市向下，一直向上發力，試衝8月初高位7588點，半日升4%或290點，中午收報7565點。至下午3時36分，恒生科指暫報7563點，仍升287點。

眾安在綫 （06060） 半日大漲13%，暫為表現最好的成份股，業績勝預期的小米 （01810） 亦漲13%，微盟 （02013） 升逾7%，金蝶 （00268） 及金山軟件 （03888） 均升逾6%。

美團 （03690） 升4.7%，騰訊 （00700） 升1.4%，京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 升1.3%及0.9%。

（第二版加入恒生投資管理公司內容）

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編輯：袁諾曦