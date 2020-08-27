【新股IPO】電子煙悅刻傳擬來港上市 回應：沒有啟動IPO事宜

▲ 公司主要研發、設計、和銷售電子霧化煙。

據外電報道，紅杉資本、IDG資本投資的電子煙品牌悦刻（RELX）考慮來港上市。RELX Technology霧芯科技是一家創建於中國的消費級電子霧化器品牌公司，目前主營業務是RELX 悅刻品牌電子霧化煙的研發、設計、和銷售。針對上市傳聞，悅刻方面回應稱，RELX悅刻目前還沒有上市的考慮，也沒有啟動上市事宜。

公司成立於2017年，目前在中國北京、上海、深圳等城市設有辦公室，客戶遍布歐、美、亞等多個地區，2020年將在美國、歐洲、大洋洲、香港等地區設立分公司和辦公室。

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編輯：謝卓榮、陳華