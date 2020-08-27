【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥

▲ 美國總統特朗普指控對手民主黨候選人拜登，在最後一場民主黨辯論的表現突飛猛進，懷疑對方服藥以提升表現。

美國總統大選將於11月3日舉行。代表共和黨參選、準備競逐連任的美國總統特朗普指控對手民主黨候選人拜登，在最後一場民主黨辯論的表現突飛猛進，懷疑對方服藥以提升表現。他挑戰拜登在下月首場總統大選辯論前，接受藥物測試。

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英國廣播公司（BBC）報道，特朗普（Donald Trump）並沒有為指控提供實質證據，只說他在這方面十分擅長。（"I'm pretty good at this stuff."）

他在2016年的總統大選亦曾用同樣招數。其時，特朗普暗示對手民主黨候選人希拉莉（Hillary Clinton）在辯論前進入振奮狀態（"getting pumped up"），挑戰她在最後一次直播電視辯論前接受藥物測試，但不獲理會。

今次，特朗普重施故伎，稱拜登（Joe Biden）在民主黨11場辯論中，表現不連貫，只在今年3月15日最後一場辯論對戰桑德斯（Bernie Sanders）時才有明顯改善，遂挑戰拜登在二人首場總統辯論前接受藥物測試。

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拜登和特朗普在11月3日大選之前將進行三場辯論，分別於9月29日在俄亥俄州克利夫蘭、 10月15日在佛羅里達州的邁阿密和10月22日在田納西州納什維爾舉行。

特朗普和拜登分別現年74歲和77歲，二人都曾指控對方患有癡呆症。特朗普一度要求增加辯論場次，以及提早辯論日期，均被總統大選辯論委員會拒絕。

特朗普談到辯論時說：

「這是一場冠軍爭奪戰，與角斗士沒有什麼兩樣，除了我們必須動用我們的大腦和嘴巴，而且是站著。我要全程站著，他們想坐下來。」（"Well, it is a prizefight. It's no different from the gladiators, except we have to use our brain and our mouth. And our body to stand. I want all standing - they want to sit down."）

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責任編輯：葉芷樺