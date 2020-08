【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥

美國總統大選將於11月3日舉行。代表共和黨參選、準備競逐連任的美國總統特朗普指控對手民主黨候選人拜登,在最後一場民主黨辯論的表現突飛猛進,懷疑對方服藥以提升表現。他挑戰拜登在下月首場總統大選辯論前,接受藥物測試。

英國廣播公司(BBC)報道,特朗普(Donald Trump)並沒有為指控提供實質證據,只說他在這方面十分擅長。("I'm pretty good at this stuff.")

他在2016年的總統大選亦曾用同樣招數。其時,特朗普暗示對手民主黨候選人希拉莉(Hillary Clinton)在辯論前進入振奮狀態("getting pumped up"),挑戰她在最後一次直播電視辯論前接受藥物測試,但不獲理會。

今次,特朗普重施故伎,稱拜登(Joe Biden)在民主黨11場辯論中,表現不連貫,只在今年3月15日最後一場辯論對戰桑德斯(Bernie Sanders)時才有明顯改善,遂挑戰拜登在二人首場總統辯論前接受藥物測試。

拜登和特朗普在11月3日大選之前將進行三場辯論,分別於9月29日在俄亥俄州克利夫蘭、 10月15日在佛羅里達州的邁阿密和10月22日在田納西州納什維爾舉行。

特朗普和拜登分別現年74歲和77歲,二人都曾指控對方患有癡呆症。特朗普一度要求增加辯論場次,以及提早辯論日期,均被總統大選辯論委員會拒絕。

特朗普談到辯論時說:

「這是一場冠軍爭奪戰,與角斗士沒有什麼兩樣,除了我們必須動用我們的大腦和嘴巴,而且是站著。我要全程站著,他們想坐下來。」("Well, it is a prizefight. It's no different from the gladiators, except we have to use our brain and our mouth. And our body to stand. I want all standing - they want to sit down.")