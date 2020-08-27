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【TikTok拆骨】TikTok CEO上任3個月急跳船 張一鳴：正尋求全球問題解決方案（第二版）

即市財經 15:43 2020/08/27

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TikTok海外擴張計劃再受阻，英國政府傳有意阻止其業務在當地擴張。

字節跳動（ByteDance）旗下的短視頻分享程式「抖音」海外版TikTok，繼早前被美國封殺後，其歐洲擴張計劃亦一波三折。外電報道，英國政府有意限制TikTok在當地擴張，但就不會阻止其將總部遷移至英國。

TikTok業務飽受挑戰之際，TikTok行政總裁Kevin Mayer更傳出率先「跳船」。有外電引述內部電郵報道，Mayer周四起辭任行政總裁一職，而現任總經理Vanessa Pappas將會接任為臨時行政總裁。

翻查資料，Mayer今年5月才由華特迪士尼（The Walt Disney Company）過檔字節跳動，意即其上任僅3個月就立即請辭。

字節跳動張一鳴：正尋求解決全球問題方案

字節跳動創辦人、CEO張一鳴在內部信中表示，「無論我們正在應對的這件事情的最終結果如何，它都會對凱文（Kevin）的工作產生重大影響，特別是考慮到他人在美國卻身負全球管理的職責。我感謝凱文為解決這些問題所作的努力，並祝他一切順利。」

張一鳴有指，正迅速採取行動，為字節跳動面臨的全球性問題，特別是在美國和印度尋找解決方案，現時不能提供更多細節，但保證正研究符合用戶、創作者、合作夥伴和員工利益的解決方案。

TikTok繼早前被美國總統特朗普，以國家安全為由簽署行政命令，要求其9月底前將美國業務出售；早前傳出TikTok已物色英國作為新海外總部，但就一直等待英政府明確表態支持。

英國政府正審查TikTok 初步指安全威脅較華為低

外電最新引述消息指，英國首相約翰遜的幕僚長Eddie Lister，正領導對TikTok的審查，相信TikTok構成的安全威脅較華為低，但仍有機會建議政府阻止該公司將用戶數據轉移到國外。

至於有傳TikTok擬在倫敦設置海外總部，英國首相辦公室發言人回應時指，TikTok母公司字節跳動將其全球總部設在何處，屬公司的商業決定，意味無意干涉其決定。但報道引述消息指，TikTok就是否擴大倫敦辦公室以至作為總部，目前仍未有最終決定。

此外，隨著TikTok被逼出售美國業務，傳多間科網巨擘都有意競購，谷歌（Google）母企Alphabet亦曾傳有意加入財團收購TikTok。惟谷歌行政總裁Sundar Pichai回應時，否認有計劃收購TikTok。

（第二版新增張一鳴內部信）

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