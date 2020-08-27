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【業績】嘉里物流半年核心純利升29%息11仙　管理層：未來18個月供應鏈料仍然混亂（第二版）

即市財經 15:40 2020/08/27

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嘉里物流核心純利升29%　派中期息11仙

嘉里物流 （00636） 上半年純利按年跌61.5%至10.7億元，若撇除2019年出售香港兩間貨倉之收益，按年顯著增長29%；核心經營溢利增加12%至14.89億元。嘉里物流派中期息每股11仙，去年同期則派中期股息9仙及特別股息35仙。

空運的運費仍是封城前3倍

嘉里物流總裁馬榮楷表示，全球疫情相當反覆，很多國家或城市實施不同程度的社交距離限制，員工難以上班，集團在不少國家也難以找到員工駕駛，部分國家的工廠產能仍然偏低，相信未來18個月供應鏈會持續混亂，直至全球疫情受控，供應鏈才會回復正常。

馬榮楷稱，嘉里物流擁有國際網絡，集團已在不同範疇作出準備，以應對供應鏈混亂況，相信供應鏈混亂也是一個機遇，會為集團帶來更多機會。「自各國封城以來，空運的運費曾升逾十倍，前一、兩個月回落，現時運費仍是封城前的3倍；海運方面，由於5月以來約20%至25%船隻停航，令有關運費累升約1.5倍。」

電子商貿需求品出現轉化

集團上半年電子商貿錄得強勁增長，馬榮楷稱，這與疫情有很大關係，暫時看不到疫情何時完結，基於不少國家仍維持社交隔離政策，相信國際間的電子商貿發展會繼推進。「集團看到電子商貿的消費，由開始時的必需品，發展至目前的消費品，反映市場對需求品的變化。」

嘉里物流上半年收入按年增加10%至218.85億元，綜合物流業務之分部溢利錄得11.39億元，輕微下跌2%，而國際貨運業務之分部溢利錄得4.03億元，增加40%。

綜合物流分部溢利下跌，主要由於香港貨倉數目減少令所貢獻的溢利按年下跌。若撇除上述影響，則綜合物流業務之分部溢利應增加2%，其中香港貨倉業務按年增長6%。

相關文章：嘉里物流：分拆業務泰國上市獲泰國證交會接納

(第二版加入管理層言論)

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編輯：吳敏芳、陳韻妍

香港股票 疫情 電子商貿 業績公布 純利 嘉里物流（00636）

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