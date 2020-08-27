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【小米業績】小米股價半日抽升13%　大行全綫提高目標價

股樓投資 12:54 2020/08/27

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小米集團（01810）昨日收市後公布上半年業績，表現遠超出市場預期，股價今日（27日）甫開市已高開超過4%，輕鬆升穿20元大關後扶搖直上，早市收市前更曾升至21.75元高位，中午收報21.65元，升2.49元，或13%。

截至去年6月底止，集團收入按年上升7.9%，至1,032.4億元人民幣，貼近市場預期上限；市場原以為純利按年會出現下跌，但最終公司上半年錄得逾66.6億元人民幣純利，同比大增31.2%，這份遠超預期的業績，令不少人大跌眼鏡。此外，集團經調整淨利潤按年僅微跌0.7%，同樣超出市場預期。

相關文章:【小米業績】小米次季Non-GAAP盈利33.7億勝預期　全球智能手機市佔率10.1％

多間大行隨即發表報告唱好小米，大摩（摩根士丹利）指，集團海外市場，特別是歐洲的佔有率持續步入正軌，利好公司業績，不過預期下半年經營開支會持續高企，但亦上調股份目標價20%，由20元提升至24元，是暫時市場睇得最牛的大行，維持股份「增持」評級。

大和同樣提升小米目標價至24元，比原先15元大幅調高超過60%。該行指，公司手機組合內高端手機的比例增加，令單價按年上升12%，認為內地5G手機更新周期剛剛開展，集團下半年有望繼續攻佔更多市佔率，維持其「買入」評級。

瑞信則提到，小米次季經調整溢利遠勝預期，是受惠毛利率擴張及非經營收入，認為集團智能裝置用戶基礎將有助多元代變現，提升互聯網業務增長，該行亦提到，華為禁令將使小米成為其中一個受益者，故提升公司目標價，由15.3元上調至22.1元，給予「跑贏大市」評級。

小米股價今早有大量資金追捧，現時與2年多前的上市新高22.2元，只差一綫，相信突破該關口只是時間問題。加上股份下月7日將晉身成藍籌，令股份升勢有更多誘因。惟短時間的抽升，或已反映基本因素的轉變，現階段吸納股份只宜短炒。

 

 

記者：葉志偉

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