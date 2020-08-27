【內地熱話】深圳男微信被封　於騰訊客戶中心墮樓亡　網友：騰訊賺那麽多錢　人工服務很難嗎？

綜合內地媒體報道，深圳一名男子8月15日在南山區嘉達研發大樓墮樓身亡，起因原來是這名男子的微信賬號在8月12日被人舉報為色情騷擾，導致男子的微信被封號，這名男子後來被發現在設有騰訊用戶接待中心的嘉達研發大樓墮樓。

墮樓男子的哥哥表示，弟弟的店舖在微信封號後無法正常收款，弟弟於是前往騰訊用戶接待中心申訴，「想弄明白為何賬號會被封，但微信一直是機器人回覆，搞得非常煩，去了騰訊又找不到人。」

據內媒報道，騰訊回應指，當天非工作日，租用該大廈一樓的騰訊用戶接待中心當天未對外服務，騰訊公司員工未與墜樓者有過交流接觸。

墮樓男子的微信賬號在8月12日被人舉報為色情騷擾，平台根據用戶舉報證據和網絡平台管理規範，予以72小時短期封號，於8月15日到期後用戶即可自助解封，該信息在登錄頁面已有明確提示。騰訊已將用戶相關違規信息提交給公安機關。經公安機關調查確認，墜樓者屬於自殺。

而墮樓男子的哥哥表示，騰訊出於人道主義，向他們支付了15萬元。

一些內地網民評論事件時也批評騰訊:「騰訊就沒有人工服務，每年賺了那麽多錢，有個人工服務很難嗎？真是一家獨大了，而且封號也是莫名其妙，別人舉報你就被封，根本沒有人工去覆查，希望有新的軟件來代替」。

「騰訊無緣無故就封號，公眾號是機器人，電話也是機器人，根本聯系不上。系統亂封號也無人問津，受害的永遠是普通群眾」。

▲ 有內地網友評論事件，批評微信賬號被封難以申訴。

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責任編輯：葉卓偉