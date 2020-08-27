NBA公鹿罷賽抗議黑人Jacob Blake遭警開槍 湖人、快艇跟隊

美國威斯康星州有警察開槍射傷黑人布萊克（Jacob Blake）後，威斯康星州示威持續。NBA球隊密爾沃基公鹿周三罷賽，抗議美國警方在Jacob Blake事件上暴力執法。NBA賽會宣布，押後周三共3場NBA季後賽。洛杉磯湖人、洛杉磯快艇據報亦決定杯葛NBA餘下賽事。著名籃球迷、美國前總統奧巴馬表示，支持NBA公鹿為Jacob Blake一事而罷賽的決定。

黑人布萊克（Jacob Blake）周日遭警員從背後連開7槍重傷，或致半身不遂。事件再觸發國內連場反歧視示威。

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公鹿周三決定，不參與與奧蘭多魔術的賽事。NBA賽會隨即宣布，除了公鹿對魔術，亦押後休士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆，及洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者的比賽。

公鹿高級副總裁拉斯瑞（Alex Lasry）表示，支持球員的決定。他指：

「有些事比籃球更重要。球員們與賽會今日採取的行動，反映我們已受夠了。夠了就是夠了。」

（Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and organisation shows that we're fed up. Enough is enough.）

洛杉磯湖人、洛杉磯快艇據報亦決定杯葛NBA餘下賽事。效力湖人的「大帝」勒邦占士（LeBron James）在Twitter指：

「我們要求改變。已受夠了。」

（We demand change. Sick of it.）

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責任編輯：林嘉莉