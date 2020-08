NBA公鹿罷賽抗議黑人遭警開槍 湖人、快艇跟隊

美國威斯康星州有警察開7槍射傷一名黑人後,威斯康星州示威持續。NBA球隊密爾沃基公鹿周三罷賽,抗議美國警方暴力執法。NBA賽會宣布,押後周三共3場NBA季後賽。洛杉磯湖人、洛杉磯快艇據報亦決定杯葛NBA餘下賽事。著名籃球迷、美國前總統奧巴馬表示,支持NBA公鹿罷賽的決定。

黑人布萊克(Jacob Blake)周日遭警員從背後連開7槍重傷,或致半身不遂。事件再觸發國內連場反歧視示威。

公鹿周三決定,不參與與奧蘭多魔術的賽事。NBA賽會隨即宣布,除了公鹿對魔術,亦押後休士頓火箭對奧克拉荷馬雷霆,及洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者的比賽。

公鹿高級副總裁拉斯瑞(Alex Lasry)表示,支持球員的決定。他指:

「有些事比籃球更重要。球員們與賽會今日採取的行動,反映我們已受夠了。夠了就是夠了。」

(Some things are bigger than basketball. The stand taken today by the players and organisation shows that we're fed up. Enough is enough.)

洛杉磯湖人、洛杉磯快艇據報亦決定杯葛NBA餘下賽事。效力湖人的「大帝」勒邦占士(LeBron James)在Twitter指:

「我們要求改變。已受夠了。」

(We demand change. Sick of it.)

