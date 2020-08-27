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【虛擬保險】Bowtie疫市彈起　針對市場缺口縫隙中尋商機

商業 12:00 2020/08/27

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Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝（右）表示，新冠肺炎疫情爆發，對於主打醫療保險的虛擬保險公司來說，無疑是發圍的好機會。

新冠肺炎疫情肆虐大半年，市民減少外出，網上營運模式成為趨勢，宅經濟商機崛起。作為本港首間虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）把握時機，於疫情期間看準市場需求，以不同招數吸客，生意逆市上升。

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Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝（Fred）日前接受本報訪問時表示，新冠肺炎疫情爆發，對於主打醫療保險的虛擬保險公司來說，無疑是發圍的好機會。Fred提到，香港市民在疫情期間更關注健康資訊，加上疫情改變市民的生活習慣，留在家中網上購物的消費模式興起，也是教育消費者的好時機。

Fred稱，疫情期間市民都喜歡上網搜尋疫情及健康保障的資訊，所以他都會在網上撰寫專欄網誌，趁機讓消費者了解更多虛擬保險的運作。同時，要讓品牌突圍而出，就要針對市場需求，透過不同渠道吸引消費者。例如在疫情初期，他看到市民搶購消毒濕紙巾、酒精搓手液等個人防疫用品，就決定夥研究團隊製造酒精搓手液，派予客戶及弱勢社群，讓更多不同行業人士認識到Bowtie。

據Fred提供的資料顯示，網站瀏覽量上月已破200萬人次，比去年同期上升10倍。而每月保單銷售額，由今年2月起，已錄得30%至40%按月增幅，單是今年首季銷售額已是去年全年的總額。

非與巨頭競爭　低門檻吸中小企客

近年傳統保險業數碼轉型，保險業監管局（保監局）也逐步發出更多虛擬保險牌照，本港保險市場競爭激烈。Fred則強調，無懼傳統保險公司發展的遙距投保，加上Bowtie並非要與巨頭正面競爭，而是要開拓被忽略的客戶群，在市場中的縫隙中尋找商機。

Bowtie推出團體保險計劃，以低門檻吸引中小企客群。（受訪者提供圖片）

Bowtie主要針對年輕一代、科技愛好者、高學歷及願意率先嘗試新產品的客戶群，而近日就選擇攻向中小企。

他解釋，現時香港有近34萬間中小企，惟香港政府統計處的資料顯示，全港約4成僱員未有團體醫療保障。主要是因傳統團體保險計劃多為大企業而設，保費高昂；加上疫症影響，中小企營運百上加斤，昂貴的團體保險計劃往往被視為可先被削減的開支。

該公司看準「保障缺口」，推出團體醫療保險計劃，3人或以上就可投保，以較低入場門檻的保單吸客。

三人或以上即刻申請，成長級別每人每月保費98元。除住院及手術保障外，員工可無限次以會員尊享價使用網絡門診及牙科服務，部分計劃級別更包括每年一次身體檢查及身故賠償。（受訪者提供圖片）

>>>促保險業界數碼轉型　再保險公司研自動化系統

記者：曾曉汶

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