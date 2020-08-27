【限聚令放寬】食肆明起供應晚市堂食至9時 大家樂、大快活逆市揚（第二版）

▲ 食肆明起供應晚市堂食至9時餐飲股受壓，僅大家樂及經營「煌府」連鎖式酒家的首灃控股逆市上揚。

新冠肺炎確診宗數回落，政府亦正式刊憲逐步有序放寬社交距離措施，首階段包括：周五（28日）起食肆晚市堂食可供應至晚上9時止，但就要維持2人一枱的限制；同時宣布戲院、美容院等表列處所可以重開。

放寬晚市堂食消息傳出兩日，即使政府刊憲餐飲股未見明顯反彈，股價亦普遍受壓。大家樂（00341）、大快活（00052）及首澧控股 （01703） 逆市上揚，大家樂收報17.8元，升0.9%；大快活收市前轉升收報18.8元，微升0.1%；首澧控股收報0.26元，升幅收窄至3.7%。

逐步分階段放寬社交距離措施

政府逐步分階段放寬社交距離措施，以重啟社交及經濟活動。其中，針對餐飲業的晚市堂食禁令，周五（28日）起將放寬至晚上9時前仍可堂食；食肆顧客人數不得超過通常座位數目的一半、且不得多於2人一枱；枱之間需隔至少1.5米距離或設有隔板等。

其他餐飲股股價普遍受壓，太興集團（06811）收報1.29元，跌0.8%；敘福樓（01978）收報0.445元，跌4.3%；稻香控股（00573）收報0.91元，跌1%；唐官中國 （01181） 報0.7元，跌5.4%；譽宴集團（01483）則收報1.28元，跌2.4%。

政府發言人強調，疫情的第三波到現在已超過1個月但尚未完結，現階段非常需要市民的充分合作，才有望將疫情穩住，並逐步恢復社交及經濟活動。因此呼籲市民在公眾地方，特別是乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時佩戴外科口罩，並在保持個人和環境衞生的工作上不要鬆懈，才能避免疫情反彈。

（第二版更新餐飲股收市價）

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編輯：趙穎妍