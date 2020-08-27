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【放寬晚市堂食】食肆明起供應晚市堂食至9時 餐飲股普遍受壓 僅大家樂、首灃逆市揚

即市財經 11:41 2020/08/27

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食肆明起供應晚市堂食至9時 餐飲股受壓，僅大家樂及經營「煌府」連鎖式酒家的首灃控股逆市上揚。

新冠肺炎確診宗數回落，政府亦正式刊憲逐步有序放寬社交距離措施，首階段包括：周五（28日）起食肆晚市堂食可供應至晚上9時止，但就要維持2人一枱的限制；同時宣布戲院、美容院等表列處所可以重開。

放寬晚市堂食消息傳出兩日，即使政府刊憲餐飲股未見明顯反彈，股價亦普遍受壓，僅大家樂 （00341） 及首澧控股 （01703） 逆市上揚，大家樂最多彈約1%高見17.8元，現報17.74元升0.6%；首澧則報0.285元升5.56%。

政府逐步分階段放寬社交距離措施，以重啟社交及經濟活動。其中，針對餐飲業的晚市堂食禁令，周五（28日）起將放寬至晚上9時前仍可堂食；食肆顧客人數不得超過通常座位數目的一半、且不得多於2人一枱；枱之間需隔至少1.5米距離或設有隔板等。

餐飲股早段股價普遍受壓，截至早上約11時半，大快活 （00052） 最新報18.54元，跌1.3%；太興集團 （06811） 報1.27元，跌2.3%；

經營連鎖式酒家的餐飲股方面，敘福樓 （01978） 報0.44元，跌5.4%；稻香控股 （00573） 報0.92元，無升跌；唐官中國 （01181） 報0.7元，跌5.4%；譽宴集團 （01483） 報1.22元，跌2.4%。

政府發言人強調，疫情的第三波到現在已超過1個月但尚未完結，現階段非常需要市民的充分合作，才有望將疫情穩住，並逐步恢復社交及經濟活動。因此呼籲市民在公眾地方，特別是乘搭交通工具或在人多擠逼的地方逗留時佩戴外科口罩，並在保持個人和環境衞生的工作上不要鬆懈，才能避免疫情反彈。

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