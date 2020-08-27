【小米股價】小米飈逾一成　大行調升目標價追不上？（附券商最新預測）

▲ 小米股價、成交大增，券商也相繼調高目標價，惟潛在升幅不高。

小米 （01810） 即將於下周成為恒指藍籌股新貴，周三公布上季收入按年升3.1%至535.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌7.2%至33.7億元，均勝預期。小米績後獲多間大行唱好，並調升目標價，小米股價今早逆市上升，飈逾一成，最新報21.45元，成交更勝騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和美團點評 （03690） 。

小米業績理想，券商也趁機更新目標價，惟相對券商對美團點評績後大舉調高目標價，投行對小米目標價調升力度稍弱，而且調升幅度很大部分來自擴大市盈率估值增加，而非基本盈利預測增加，平均料潛在升幅僅約一成左右。

券商 點評 大摩 目標價：20元-＞24元 評級：增持 小米下半年可受惠國際市場市佔率，尤其是歐洲市場；另一方面，隨新遊戲推出，遊戲業務增長可望維持強勢。不過，物聯網業務受累全球經濟放緩，金融科技短期也成為淨支出業務。

大摩看好，小米在中國內地市佔回升，同時帶來更多互聯網收入，提高小米明年智能手機出貨量至1.7億部。

目標價相當於明年市盈率29倍，為小米歷來估值高位，也漸接近其他互聯網科技企業的30倍至35倍，認為小米的互聯網業務可支持其較高估值。 高盛 目標價：14.3元-＞22.5元 評級：買入 上調未來兩年小米的收入預測8%、6%，相當於預料小米出貨量2021、22年達1.68億和1.82億部，明年市佔率約14.5%，較原先預期多1.6%，手機平均售價料升9%。

新目標價反映該行將盈收預測推前6個月，估值等於2021年20倍市盈率，較該行預先估值預測的15倍市盈率為高。 大和 目標價：15元-＞24元 評級：買入 小米次季出貨量下跌28%符市場預期，而產品單價升12%就受惠高階手機銷售比例增加，而內地疫情影響退卻、5G手機升級，料小米市佔率可從現時全球10%再提高。

拉丁美洲、中東、非洲初期發展順利，料可成為公司長遠增長地區，而小米7月在印度銷售回復至疫情前的72%，料明年可望重錄增長

上季小米互聯網收入增29%，勝預期，料隨小米硬件產品漸多元化，料可持續增加內地每用戶平均收入。

目標價反映33倍預測市盈率，較預先給予的24倍市盈率為高。 招商証券 目標價：18元-＞22元 評級：買入 在華為受制制裁等措施，小米5G手機價格具競爭力，小米市佔率可望提高，料未來兩年出貨量約1.44億、1.5億部，相當於增長10%和4%。

最新目標價相當於2021年30倍市盈率，較原先25倍增加，認為小米可受惠納入恒指、北水買貨，籲投資者在股價回落時增持。若小米從互聯網用戶賺錢能力提高，估值可望再升。 麥格理 目標價：14.6元-＞20.75元 評級：跑輸大市-＞中性 小米可受惠華為手機出貨量減少，市佔率增加可望有利互聯網收入。該行料，小米今後3年市佔率分別是10.9%、14.4%和15.9%。

大舉調高今後3年小米盈利預測，最新目標價相當於2021年盈利的26倍，較預先估值24倍市盈率擴張。 野村 目標價：18元-＞23元 評級：買入 小米成為「科技戰」的對沖之選，投資者相信當華為進一步受制美國制裁，小米可成替代品。

目標價按分部估值模型（SoTP）推算，股本價值對硬件銷售比率為1倍、對軟件毛利比率為10倍。 瑞信 目標價：15.3元-＞22.1元 評級：跑贏大市 繼續視小米為華為禁令的主要受惠者，但因應上季表現，調低今年每股盈利預測3%，但同時提高明年、後年盈利預測

目標價使用分部估值模型（SoTP），相當於2021年硬件盈利15倍加互聯網業務盈利30倍，較預先的23.5倍提高。 摩通 目標價：21元 評級：增持 小米上季收入勝預期主要因為產品單價提高，物聯網產品表現就未見突出，而互聯網收入就較預期佳。

目標價續為2022年市盈率22倍。

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編輯：吳敏芳、麥德銘