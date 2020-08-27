【小米股價】小米績後獲大行唱好飈逾一成　一文看最新目標價

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【美國制裁】中交建跌逾4% 美國就南海問題將旗下多間附屬列入實體名單
藍籌股新貴小米 （01810） 上季收入按年升3.1%至535.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌7.2%至33.7億元，均勝預期。小米績後獲多間大行唱好，並調升目標價，小米股價今早逆市上升，飈逾一成，最新報21.45元，升12%，成交額70億元。
|券商
|點評
|大摩
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目標價：20元-＞24元
評級：增持
|高盛
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目標價：14.3元-＞22.5元
評級：買入
|大和
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目標價：15元-＞24元
評級：買入
|招商証券
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目標價：18元-＞22元
評級：買入
|麥格理
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目標價：14.6元-＞20.75元
評級：跑輸大市-＞中性
|野村
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目標價：18元-＞23元
評級：買入
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編輯：吳敏芳