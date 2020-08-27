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【小米股價】小米績後獲大行唱好飈逾一成　一文看最新目標價

即市財經 11:43 2020/08/27

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藍籌股新貴小米  （01810） 上季收入按年升3.1%至535.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌7.2%至33.7億元，均勝預期。小米績後獲多間大行唱好，並調升目標價，小米股價今早逆市上升，飈逾一成，最新報21.45元，升12%，成交額70億元。

券商 點評
大摩

目標價：20元-＞24元

評級：增持
高盛

目標價：14.3元-＞22.5元

評級：買入
大和

目標價：15元-＞24元

評級：買入
招商証券

目標價：18元-＞22元   

評級：買入
麥格理

目標價：14.6元-＞20.75元

評級：跑輸大市-＞中性
野村

目標價：18元-＞23元

評級：買入

相關文章：【小米業績】小米績後升一成破頂　上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期

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編輯：吳敏芳

香港股票 小米集團－W（01810） 藍籌股 增持 買入 目標價 小米

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