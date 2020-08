【Jacob Blake槍傷】17歲少年開槍致2死1傷 遭警方拘捕

▲ 美國威斯康星州爆發示威,17歲少年涉開槍導致兩人死亡及一人受傷而被捕。

美國威斯康星州黑人男子Jacob Blake遭警察開槍射傷,南部城市基諾沙(Kenosha)爆發大規模示威,有人周二(25日)示威期間趁亂開槍,導致兩人死亡及一人受傷。警方周三(26日)拘捕1名17歲的白人少年,控以一級故意殺人罪。

基諾沙連續三日爆發大規模示威,周二晚有大批民眾聚集示威抗議。涉事白人少年里滕豪斯(Kyle Rittenhouse)來自伊利諾伊州,當晚手持步槍出現於現場。里滕豪斯當時向試圖制服他的示威者開槍,其後將步槍掛於身前及離開現場。據悉案發時有數輛警車駛過,但沒有阻止里滕豪斯離開。

威斯康星州副州長巴內斯(Mandela Barnes)透露,里滕豪斯是一名民兵組織成員。巴內斯更指出:「他打算做一名義務警員及自行執法,甚至殺死無辜的示威者。」(He decided to be a vigilante and take the law into his own hands and mow down innocent protesters.)

警方周三上午拘捕里滕豪斯,他目前於萊克縣(Lake County)的法院羈押,正等候由伊利諾伊州轉移至威斯康星州的引渡聽證會。

責任編輯:鄭錦玲