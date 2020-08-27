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【美國示威】17歲少年開槍致2死1傷 遭警方拘捕

環球社會熱點 11:37 2020/08/27

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美國威斯康星州有黑人男子遭警察開槍射傷，南部城市基諾沙（Kenosha）爆發大規模示威，有人周二（25日）示威期間趁亂開槍，導致兩人死亡及一人受傷。警方周三（26日）拘捕1名17歲的白人少年，控以一級故意殺人罪。

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【美國示威】威斯康星示威爆槍擊 2死1傷勢嚴重

基諾沙連續三日爆發大規模示威，周二晚有大批民眾聚集示威抗議。涉事白人少年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）來自伊利諾伊州，當晚手持步槍出現於現場。里滕豪斯當時向試圖制服他的示威者開槍，其後將步槍掛於身前及離開現場。據悉案發時有數輛警車駛過，但沒有阻止里滕豪斯離開。

威斯康星州副州長巴內斯（Mandela Barnes）透露，里滕豪斯是一名民兵組織成員。巴內斯更指出：「他打算做一名義務警員及自行執法，甚至殺死無辜的示威者。」（He decided to be a vigilante and take the law into his own hands and mow down innocent protesters.）

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警方周三上午拘捕里滕豪斯，他目前於萊克縣（Lake County）的法院羈押，正等候由伊利諾伊州轉移至威斯康星州的引渡聽證會。

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責任編輯：鄭錦玲

美國威斯康星州爆發示威，17歲少年涉開槍導致兩人死亡及一人受傷而被捕。

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