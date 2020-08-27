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康希諾生物與加拿大終止合作研發新冠疫苗 股價升1%

即市財經 11:42 2020/08/27

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加拿大國家研究委員會（NRC）聲明內容指，委員會並不清楚授權流程，不過康希諾目前並未獲得授權運送疫苗。

加拿大國家研究委員會（NRC）表示，康希諾生物 （06185） 還未獲得運送疫苗許可，委員會已結束與康希諾生物研發新冠肺炎疫苗的合作。

康希諾生物現升1%，現報181.5元，成交7290萬元。

康希諾於今年5月已同意將研發中的疫苗運往加拿大，與加拿大研究委員會合作進行疫苗測試，據NRC最新聲明，由於授權延誤，NRC團隊和設施已轉移聚焦其他合作夥伴。

NRC發表的聲明表示，委員會並不清楚授權流程，康希諾的協議受到內地政府合作方的審查。簽訂協議後，內地政府改變向其他國家運送疫苗的流程要求。

外電早前引述康希諾首席執行官表示，疫苗合作失敗歸因於官僚機構優柔寡斷。 康希諾董事長兼CEO宇學峰接受外電訪問時形容，疫苗運送到加拿大的決定正「卡在官僚機構」，一些政府部門不清楚疫苗是否應「進行全球測試或如何進行」。

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記者：謝卓榮

香港股票 疫苗 康希諾生物－B（06185）

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