【新冠疫苗】康希諾：與加拿大疫苗合作未終止 正推動國際多中心三期臨床試驗 （第二版）

▲ 加拿大國家研究委員會（NRC）聲明內容指，委員會並不清楚授權流程，不過康希諾目前並未獲得授權運送疫苗。

康希諾 （06185） 發澄清公告，稱加拿大國家研究委員會與公司的合作並未終止，於最近一段時間，公司管理層均未接受任何與重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（Ad5-nCoV）在加拿大臨床試驗相關的採訪。

康希諾稱，公司目前正與多個國家共同推動Ad5-nCoV的國際多中心III期臨床試驗。

康希諾今日收報180.1元，升0.22%，成交1.55億元。

根據媒體早前報道，加拿大國家研究委員會（NRC）表示，康希諾生物還未獲得運送疫苗許可，委員會已結束與康希諾生物研發新冠肺炎疫苗的合作。

康希諾於今年5月已同意將研發中的疫苗運往加拿大，與加拿大研究委員會合作進行疫苗測試，據NRC最新聲明，由於授權延誤，NRC團隊和設施已轉移聚焦其他合作夥伴。NRC又稱，委員會並不清楚授權流程，康希諾的協議受到內地政府合作方的審查。簽訂協議後，內地政府改變向其他國家運送疫苗的流程要求。

加拿大《環球郵報》早前引述康希諾首席執行官表示，疫苗合作失敗歸因於官僚機構優柔寡斷。 康希諾董事長兼CEO宇學峰形容，疫苗運送到加拿大的決定正「卡在官僚機構」，一些政府部門不清楚疫苗是否應「進行全球測試或如何進行」。

（第二版新增康希諾澄清）

相關文章：【新冠疫情】康希諾生物曾升2成 與軍科院共同研發新冠疫苗專利獲批 成全國首個專利

【新冠疫苗股】康希諾生物科創板首掛升逾8成、高見477元人幣 H股失守200元

康希諾生物：新冠疫苗獲臨床試驗申請批准 股價急升逾一成

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

記者：謝卓榮