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【小米股價】小米升逾一成高見21元水平　距離雷軍「賺一倍」豪言仍相差多遠？

即市財經 11:32 2020/08/27

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【小米股價】小米升逾一成企高見21元水平　距離雷軍「賺一倍」豪言仍相差多遠？

小米 （01810） 上季業績表現勝預期，股價績後造好，小米股價今早逆市升逾12%，破頂高見21.5元。小米股價年初以來累升近1倍，但到底距離小米創辦人雷軍要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」的豪言，還相差多遠？

小米股價8月18日重返17元IPO招價股，在炒晉身染藍及業績下，再加上納指造好，小米股價約1個多星期時間已升逾2成，升穿21元水平。

雷軍曾揚言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」。小米招股價為17元，「賺一倍」意味小米股價最少要見34元。按小米今早高位21.5元計算，仍要升12.5元或58%才達標。

【小米業績】小米績後升一成破頂　上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期

【小米股價】小米10年感恩季全平台支付額逾85億 雷軍直播銷售額2.1億

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 小米

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