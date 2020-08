【宏觀中國】重回疫情前水平　7月工業企業利潤增速近兩成

中國經濟進一步復甦,又得佐證。國家統計局公布,首7個月規模以上工業企業實現利潤總額3.1萬億元(人民幣,下同),同比下跌8.1%,跌幅較首6個月收窄4.7個百分點。單計7月,利潤總額為5,895.1億元,同比升19.6%,比6月加快8.1個百分點。

數據顯示,私營企業的改進更為明顯。首7個月私營企業實現利潤總額2,810.5億元,下跌3.3%,比首6個月收窄5.1個百分點;國有企業實現利潤總額7,838.1億元,下降23.5%,比首6個月收窄5個百分點。

在41個工業大類中,首7個月有12個行業呈正增長,29個呈負增長,同樣較首6個月有所改善。其中,計算機、通信和其他電子設備製造業的利潤增速繼續領先,達28.7%,其次是專用設備製造業、農副食品加工業,分別上升24.1%和20.1%。

不過,石油、煤炭及其他燃料加工業則由同期盈利轉為虧損。另外,截至7月底,規模以上工業企業應收帳款為15.6萬億元,同比升14%,較首6個月擴大了1.3個百分點。

記者:林衛