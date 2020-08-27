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【宏觀中國】重回疫情前水平　7月工業企業利潤增速近兩成

股樓投資 11:29 2020/08/27

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中國經濟進一步復甦，又得佐證。國家統計局公布，首7個月規模以上工業企業實現利潤總額3.1萬億元（人民幣，下同），同比下跌8.1%，跌幅較首6個月收窄4.7個百分點。單計7月，利潤總額為5,895.1億元，同比升19.6%，比6月加快8.1個百分點。

其他文章：【中美角力】涉及南海建島　美國再制裁24家中企

數據顯示，私營企業的改進更為明顯。首7個月私營企業實現利潤總額2,810.5億元，下跌3.3%，比首6個月收窄5.1個百分點；國有企業實現利潤總額7,838.1億元，下降23.5%，比首6個月收窄5個百分點。

在41個工業大類中，首7個月有12個行業呈正增長，29個呈負增長，同樣較首6個月有所改善。其中，計算機、通信和其他電子設備製造業的利潤增速繼續領先，達28.7%，其次是專用設備製造業、農副食品加工業，分別上升24.1%和20.1%。

其他文章：【疫市出手】華懋5.3億奪西貢地　料賣2萬呎才有合理利潤

不過，石油、煤炭及其他燃料加工業則由同期盈利轉為虧損。另外，截至7月底，規模以上工業企業應收帳款為15.6萬億元，同比升14%，較首6個月擴大了1.3個百分點。

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記者：林衛

行業 中國 規模以上工業 國家統計局 經濟

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