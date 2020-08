環時力撐華大基因新冠試劑 質疑瑞典抗疫不力轉移視綫

瑞典政府表示,一批由中國生物科技公司華大基因(BGI Genomics)生產的新冠病毒試劑出現假陽性的不準確檢測結果,引起對華大基因新冠病毒試劑安全性關注。《環球時報》英文版試圖釋除外界疑慮,引述專家質疑瑞典政府試圖轉移視綫,掩飾當地防疫不力,將責任推在中國試劑上。

【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑

瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高

華大基因回應事件時指,事件源於各地對試劑敏感度標準不同,高敏感度試劑檢測無病徵個案會產生陽性結果,但若低敏感試劑被當成標準,則高敏感度試劑的結果變成「假陽性」。

內地官方《環球時報》引述武漢大學醫學部病毒研究所教授楊佔秋,力陳低敏試劑不是,稱會將中招者當成未受感染者,妨礙防疫工作,強調中國人民及公司偏愛高敏感度試劑。

【南韓疫情】首爾數千名醫生罷工 政府指可判監3年

【新冠肺炎】Google前CEO倡加大檢測投資 「未廣泛快速檢測是悲劇」

報道指,楊佔秋暗示瑞典當局將責任推卸予中國的檢測工具,以轉移國內民眾對其抗疫不力的關注("passing bucket" tactic to blame China's test kits, in order to divert domestic attention on its own failure in containing virus)。

《環時》宣稱,瑞典對華大基因的指摘存有邏輯謬誤,瑞典一方面稱試劑不能分辨極低水平病毒及陰性結果,並稱出現假陽性結果的,主要是檢測時症狀輕微甚至沒有症狀的人。《環時》稱,有輕微症狀或無症狀者(silent carriers)亦應一律當成帶有新冠病毒,當成患者。

【BNO移民】英國政府急轉軚 不再反對學童校內戴口罩

【美國疫情】引特朗普錯誤血漿治療數據 食藥局道歉

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱