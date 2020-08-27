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【新冠檢測】環時力撐華大基因試劑 質疑瑞典抗疫不力轉移視綫

環球社會熱點 13:59 2020/08/27

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環時力撐華大基因新冠試劑 質疑瑞典抗疫不力轉移視綫

瑞典政府表示，一批由中國生物科技公司華大基因（BGI Genomics）生產的新冠病毒試劑出現假陽性的不準確檢測結果，引起對華大基因新冠病毒試劑安全性關注。《環球時報》英文版試圖釋除外界疑慮，引述專家質疑瑞典政府試圖轉移視綫，掩飾當地防疫不力，將責任推在中國試劑上。

【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑

瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高

華大基因回應事件時指，事件源於各地對試劑敏感度標準不同，高敏感度試劑檢測無病徵個案會產生陽性結果，但若低敏感試劑被當成標準，則高敏感度試劑的結果變成「假陽性」。

內地官方《環球時報》引述武漢大學醫學部病毒研究所教授楊佔秋，力陳低敏試劑不是，稱會將中招者當成未受感染者，妨礙防疫工作，強調中國人民及公司偏愛高敏感度試劑。

【南韓疫情】首爾數千名醫生罷工 政府指可判監3年

【新冠肺炎】Google前CEO倡加大檢測投資 「未廣泛快速檢測是悲劇」

報道指，楊佔秋暗示瑞典當局將責任推卸予中國的檢測工具，以轉移國內民眾對其抗疫不力的關注（"passing bucket" tactic to blame China's test kits， in order to divert domestic attention on its own failure in containing virus）。

《環時》宣稱，瑞典對華大基因的指摘存有邏輯謬誤，瑞典一方面稱試劑不能分辨極低水平病毒及陰性結果，並稱出現假陽性結果的，主要是檢測時症狀輕微甚至沒有症狀的人。《環時》稱，有輕微症狀或無症狀者（silent carriers）亦應一律當成帶有新冠病毒，當成患者。

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責任編輯：林建忠

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