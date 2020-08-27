【石Sir午市閒談】小米、中芯、藥明生物及石藥最新部署（立即觀看）

恒生指數半日跌159點或0.6%，報25331點，半日成交約868億元。期指應如何部署？今日焦點股有江西銅業 （00358） 、中芯 （00981） 、石藥 （01093） 、潤地 （01109） 及小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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