  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 12:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【石Sir午市閒談】小米、中芯、藥明生物及石藥最新部署（立即觀看）

即市財經 12:25 2020/08/27

分享：

恒生指數半日跌159點或0.6%，報25331點，半日成交約868億元。期指應如何部署？今日焦點股有江西銅業 （00358） 、中芯 （00981） 、石藥 （01093） 、潤地 （01109） 及小米 （01810） 及藥明生物 （02269） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

-------------------------

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : 石Sir午市閒談

相關文章

【小米股價】小米績後獲大行唱好飈逾一成　一文看最新目標價、評級
今日
【小米股價】小米績後獲大行唱好飈逾一成　一文看最新目標價、評級
【小米業績】小米升近13%破頂成交超騰訊　上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期
今日
【小米業績】小米升近13%破頂成交超騰訊　上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】阿里、美圖、比亞迪、聯想最新部署（立即觀看）
2020/08/26
【石Sir午市閒談】阿里、美圖、比亞迪、聯想最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】中芯、微盟、康師傅、平保最新部署（立即觀看）
2020/08/25
【石Sir午市閒談】中芯、微盟、康師傅、平保最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】美團、滙豐、新地最新部署（有片）
2020/08/24
【石Sir午市閒談】美團、滙豐、新地最新部署（有片）
石藥集團（01093） 中芯國際（00981） 小米集團－W（01810） 經濟 石鏡泉 藥明生物（02269） 江西銅業（00358） 恒生指數 指數 成交

上一篇文章

【新股IPO】電子煙悦刻擬考慮來港上市

下一篇文章

【小米股價】小米升逾一成高見21元水平　距離雷軍「賺一倍」豪言仍相差多遠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展暫錄逾1688億超購約288倍、傳上限定價（第三版）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展暫錄逾1688億超購約288倍、傳上限定價（第三版）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）