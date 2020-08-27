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新西蘭基督城恐襲51人死 槍手被判終身監禁

環球社會熱點 11:40 2020/08/27

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新西蘭基督城2間清真寺去年被槍手襲擊，造成51死慘劇，為新西蘭史上傷亡最慘重的恐襲。澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）被判終身監禁，不得假釋，為新西蘭首次獲此判刑的人士。

塔蘭特去年3月持半自動步槍闖入基督城2間清真寺亂槍掃射，造成51人死亡，並將過程在Facebook上直播。

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塔蘭特承認51項謀殺、40項企圖謀殺及一項恐怖活動罪名。塔蘭特周一起接受量刑聆訊，逾60名死者家屬在聆訊發言。

有死者家屬形容，塔蘭特「使整個新西蘭驚恐，並使世界感到悲傷」（terrorised the whole of New Zealand and saddened the world）。

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法官判刑時形容，塔蘭特的行為「不人道」（inhuman），「絕不憐憫」（showed no mercy）。

檢察官早前指，塔蘭特被捕後向警察表明，塔蘭特事前已用多年策劃，並購入重火力槍械、操控無人機到清真寺視察，「務求殺最多的人」（inflict as many fatalities as possible）。

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責任編輯：林嘉莉

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