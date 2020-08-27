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Apple收購VR初創公司　冀加強虛擬實境技術

科技 11:07 2020/08/27

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Apple近日宣布收購美國一間虛擬實境（VR）初創公司Spaces，惟目前尚未透露有關交易價格及條款。

Apple於近日宣布收購美國一間虛擬實境（VR）初創公司Spaces，惟目前尚未透露有關交易價格及條款；而Spaces亦已於上周停止旗下所有服務，聲言公司現時正朝新方向發展。

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據悉，該初創公司是由夢工廠動畫公司（DreamWorks Animation）分拆出來，成立於2016年1月，並一直專注開發虛擬實境產品，其中包括Zoom附加組件（Add-On），可讓用戶自訂動畫頭像化身進行網上會議或虛擬課室，並以虛擬白板寫筆記，跟親友同事保持聯繫。

Apple早前就有傳聞指，正在開發擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴設備，而公司一向對AR及VR市場表現出濃厚興趣，近年亦不斷擴充團隊，相繼收購NextVR、Akonia Holographics、Vrvana等初創公司。外界推測，Spaces團隊有可能會順應此發展方向，加入Apple的VR相關項目。

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不過，消息曝光後，Apple發言人僅以電郵回覆承認是次收購項目，並指公司不時都會收購規模較小的科企，目前尚未正式透露計劃詳情。

責任編輯：施雯雯

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