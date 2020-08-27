【我要做業主】80後「包租妹」千呎舊樓分間13單位　每月收租近7萬　冀40歲退休

近年香港樓價高，買樓上車已經難，更遑論買樓投資。TVB節目《我要做業主》上周播出的一集，介紹一位80後、任職測量師的女生憑着買樓收租，營造被動收入，每月被動收入達7萬元！

30出頭的Kathy在測量師正職之外，有另一個身份——「包租妹」。她2016年以360萬元買入荃灣一個單位，首期36萬元，3年後物業升值200萬元。然後，她再以200萬元在尖沙咀購入千呎舊樓，並分間成13個分租單位，每個單位房租由4000至7000元不等，每月總租金收入高達6.8萬元。反之，若她不分間單位，這個千呎單位租金最多僅4萬元。

投資分租生意回報好啲，亦都睇到香港人返工路程好長或者工作時間好長，佢哋都好想喺市區搵個細細哋，舒服嘅地方住，假期先返屋企同家人生活，我就睇中呢個市場。

▲ 80後測量師Kathy向節目主持林秀怡（右）分享做「包租妹」心得。

▲ 每個單位房租由4000至7000元。

這位「包租妹」相當有人情味，她說曾有租客失業2個月，無奈要退租。「我就同佢講呢個月嘅租金等你搵到工再攤分還，依家全力去搵工。我仲幫佢睇CV，又幫佢睇搵工網。」最後租客也搵工成功。另外，曾有外籍租客因晚上經常製造噪音、違反租約而要勸他搬出，當時這位租客非不開心，走上天台危坐。Kathy於是為她聯絡業主朋友找租盤，更即日帶他睇租盤、見證他簽租約。

Kathy的「包租妹」之道是善待租客：

收租就收平市價啲啲，咁租客都會將所有嘢錫住嚟用，都會驚業主唔再租。同埋搵代理做嘢時要畀足錢，又足又快。

她的租盤全包水、電及wifi，打掃清潔及維修她會自己落手落腳做。Kathy現在既有正職，加上收租帶來的被動收入，目標是40歲時退休，不用工作仍有錢收。

▲ Kathy會親力親為做清潔。

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責任編輯：葉卓偉