  • 29°C
香港時間 : 2020827日 (四) 11:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【TikTok拆骨】傳軟銀有份參與競購TikTok美國業務

即市財經 10:46 2020/08/27

分享：

據悉，各間公司目標在本周內提出收購建議。

據外電報道指，字節跳動股東之一的軟銀（Softbank）正商討如何參與TikTok出售美國業務，惟目前尚未得知軟銀與現有競標方的實體合作，還是提出新的競購建議。

報道續指，各家公司目標在本周內提出收購建議，字節跳動及其投資者預計會接到多個出價，字節跳動的主要投資者為跨國私人金融科技公司海納國際（Susquehanna International Group）、泛大西洋投資（General Atlantic）、紅杉資本（Sequoia），在此次交易中有較大影響力。

相關文章：【TikTok拆骨】TikTok訴訟文件扳露數據　美國用戶數目兩年多變9倍至過億

【TikTok拆骨】傳TikTok邀請Netflix加入美國業務收購談判

【TikTok拆骨】字節跳動兩基金投資者偏好甲骨文收購TikTok

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：謝卓榮

經濟 Fintech 字節跳動 抖音 Softbank

上一篇文章

【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？

下一篇文章

【恒大汽車】恒大健康升逾8%　股份簡稱下周二改為「恒大汽車」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）