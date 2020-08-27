【TikTok拆骨】傳軟銀有份參與競購TikTok美國業務

▲ 據悉，各間公司目標在本周內提出收購建議。

據外電報道指，字節跳動股東之一的軟銀（Softbank）正商討如何參與TikTok出售美國業務，惟目前尚未得知軟銀與現有競標方的實體合作，還是提出新的競購建議。

報道續指，各家公司目標在本周內提出收購建議，字節跳動及其投資者預計會接到多個出價，字節跳動的主要投資者為跨國私人金融科技公司海納國際（Susquehanna International Group）、泛大西洋投資（General Atlantic）、紅杉資本（Sequoia），在此次交易中有較大影響力。

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記者：謝卓榮