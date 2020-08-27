【恒大汽車】恒大健康半年虧損擴大至23億元 績前升9%（第二版）

▲ 【恒大汽車】恒大健康升逾8% 股份簡稱下周二改為「恒大汽車」

恒大健康 （00708） 收市後公佈半年業績，收入按年增7成至45.1億元（人民幣，下同），虧損由去年同期的15.27億元擴大至22.74億元，不派中期息。恒大健康逆市造好，股價曾升逾12%，高見29元，收報28.1元，升8.9%，成交3.77億元。

恒大健康新能源汽車業務收入按年跌81%至5300萬元，健康管理業務收入按年升89%至44.57億元。

恒大健康稱，新能源汽車車各項業務都在按既定目標推進，上海、廣州生產基地預計於9月具備試生產條件，首期規劃產能均為20萬輛 。集團將全力推進恒馳首期六款車型量產工作。恒馳產品計劃明年上半年試生產，力爭明年下半年量產。

下周二起改名「恒大汽車」

另外恒大健康昨日宣佈，公司名稱現已由「恒大健康產業集團有限公司 Evergrande Health Industry Group Limited」更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited」。

股份簡稱將於9月1日上午9時正起更改，英文由「EVERG HEALTH」更改為「EVERG VEHICLE」，中文由「恒大健康」更改為「恒大汽車」，股份代號維持「708」不變。

（第二版新增恒大健康業績）

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責任編輯︰梁浩碩、陳健婷