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【恒大汽車】恒大健康升逾8%　股份簡稱下周二改為「恒大汽車」

即市財經 10:43 2020/08/27

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【恒大汽車】恒大健康升逾8%　股份簡稱下周二改為「恒大汽車」

恒大健康 （00708） 宣布，正式更名為恒大汽車，恒大健康逆市造好，股價升逾8%，高見28.3元，成交1.38億元。

恒大健康公布，公司名稱現已由「恒大健康產業集團有限公司 Evergrande Health Industry Group Limited」更改為「中國恒大新能源汽車集團有限公司 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited」。

股份簡稱將於9月1日上午9時正起更改，英文由「EVERG HEALTH」更改為「EVERG VEHICLE」，中文由「恒大健康」更改為「恒大汽車」，股份代號維持「708」不變。

【恒大汽車】恒大健康通過改名　證監會警告股權高度集中、股價曾跌一成

【恒大汽車】恒大健康發布「恒馳」6款新能源車型　市值已超恒大、爭3至5年世界最大（多圖）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 恒大健康（00708）

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