【中美角力】涉及南海建島　美國再制裁24家中企

美國就部分企業幫助中國軍方在南海修建人工島,宣布將24家中資企業列入「實體清單」制裁,限制其獲得美國技術。

其他文章:【港股開市】恒指低開22點後迅速跌逾200點 小米績後逆市升近9%

名單不乏在中港兩地上市的中資企業,包括中交建(01800)旗下5家子公司,中國電子旗下的研究所,中國船舶(滬:600150)等。

根據「實體清單」,這些企業將列入美國出口管制的黑名單,美國企業若要向清單內的企業提供美國技術,需要先取得美國商務部頒發的許可證。之前華為公司就被美國列入「實體清單」,涉及美國技術的芯片和軟件,均受到限制。

其他文章:【新股IPO】農夫山泉是如何「印鈔」? 被指「大自然的印鈔機」毛利率竟高達六成

今早中交建開市裂口下跌3%,報4.52元,其後更進一步下跌。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛