【中美角力】涉及南海建島　美國再制裁24家中企

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【疫市出手】華懋5.3億奪西貢地 料賣2萬呎才有合理利潤
美國就部分企業幫助中國軍方在南海修建人工島，宣布將24家中資企業列入「實體清單」制裁，限制其獲得美國技術。
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名單不乏在中港兩地上市的中資企業，包括中交建（01800）旗下5家子公司，中國電子旗下的研究所，中國船舶（滬：600150）等。
根據「實體清單」，這些企業將列入美國出口管制的黑名單，美國企業若要向清單內的企業提供美國技術，需要先取得美國商務部頒發的許可證。之前華為公司就被美國列入「實體清單」，涉及美國技術的芯片和軟件，均受到限制。
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今早中交建開市裂口下跌3%，報4.52元，其後更進一步下跌。
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記者：林衛