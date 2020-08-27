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【中美角力】涉及南海建島　美國再制裁24家中企

股樓投資 10:41 2020/08/27

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美國就部分企業幫助中國軍方在南海修建人工島，宣布將24家中資企業列入「實體清單」制裁，限制其獲得美國技術。

其他文章：【港股開市】恒指低開22點後迅速跌逾200點　小米績後逆市升近9％

名單不乏在中港兩地上市的中資企業，包括中交建（01800）旗下5家子公司，中國電子旗下的研究所，中國船舶（滬：600150）等。

根據「實體清單」，這些企業將列入美國出口管制的黑名單，美國企業若要向清單內的企業提供美國技術，需要先取得美國商務部頒發的許可證。之前華為公司就被美國列入「實體清單」，涉及美國技術的芯片和軟件，均受到限制。

其他文章：【新股IPO】農夫山泉是如何「印鈔」？　被指「大自然的印鈔機」毛利率竟高達六成

今早中交建開市裂口下跌3%，報4.52元，其後更進一步下跌。

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記者：林衛

 

中國交通建設（01800） 貿易戰 美國 中國 中國船舶（滬：600150） 南中國海

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