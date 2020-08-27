  • 29°C
香港時間 : 2020827日 (四) 11:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市出手】華懋5.3億奪西貢地　料賣2萬呎才有合理利潤

股樓投資 10:53 2020/08/27

分享：

經濟前景未明，惟發展商仍積極補充土地儲備，上周勁收22份標書的西貢蠔涌住宅地，由華懋集團以逾5.31億元奪得，每平方呎樓面地價約9,246元，符合市場預期。發展商計劃作分層及洋房混合發展，預計總投資額約10億元。

萊坊執行董事林浩文表示，估計發展商主力發展低密度的中、大型單位，料落成後，每平方呎賣2萬元，才有合理利潤，若興建排屋或洋屋，每平方呎要賣2.5萬元起。他續說，中標價略高預期，但屬合理水平，反映發展商對豪宅後市仍有信心，尤其西貢區未來供應量少。

項目地皮鄰近匡湖居，最高可建樓面57,524平方呎，上周截標反應熱烈，標書數量更是西貢區歷來最多，入標財團包括長實集團（01113）、信和置業（00083）及新地（00016）等大型發展商。華懋集團地產業務董事總經理區慶麟說，計劃於上址興建約50個低密度及洋房單位。

值得留意的是，今次地皮由本地發展商奪得，據高力國際統計，去年七月至上月為止，中資財團積極投地，政府期間批出13幅地皮，有6幅由中資投得。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【樓市報告】高力：中企資金將重臨　有利香港租賃及投資市場
2020/08/26
【樓市報告】高力：中企資金將重臨　有利香港租賃及投資市場
【不敵疫情】德祥地產忍痛沽貨　銅鑼灣珀麗尚品酒店4.6億易手
2020/08/26
【不敵疫情】德祥地產忍痛沽貨　銅鑼灣珀麗尚品酒店4.6億易手
賣地 華懋

下一篇文章

【中美角力】涉及南海建島　美國再制裁24家中企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知
【新股IPO】農夫山泉招股第二日　七大亮點你要知
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入