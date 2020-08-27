【疫市出手】華懋5.3億奪西貢地　料賣2萬呎才有合理利潤

經濟前景未明，惟發展商仍積極補充土地儲備，上周勁收22份標書的西貢蠔涌住宅地，由華懋集團以逾5.31億元奪得，每平方呎樓面地價約9,246元，符合市場預期。發展商計劃作分層及洋房混合發展，預計總投資額約10億元。

萊坊執行董事林浩文表示，估計發展商主力發展低密度的中、大型單位，料落成後，每平方呎賣2萬元，才有合理利潤，若興建排屋或洋屋，每平方呎要賣2.5萬元起。他續說，中標價略高預期，但屬合理水平，反映發展商對豪宅後市仍有信心，尤其西貢區未來供應量少。

項目地皮鄰近匡湖居，最高可建樓面57,524平方呎，上周截標反應熱烈，標書數量更是西貢區歷來最多，入標財團包括長實集團（01113）、信和置業（00083）及新地（00016）等大型發展商。華懋集團地產業務董事總經理區慶麟說，計劃於上址興建約50個低密度及洋房單位。

值得留意的是，今次地皮由本地發展商奪得，據高力國際統計，去年七月至上月為止，中資財團積極投地，政府期間批出13幅地皮，有6幅由中資投得。

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