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【濠賭股】博監局：澳門防疫採熔斷機制 警告若賭場再停業勢重擊經濟

即市財經 10:08 2020/08/27

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澳門博監局呼籲博企娛樂場切勿鬆懈，必須繼續堅持政府的防疫策略，並因應將增加的旅客量，制定各項應對預案。（資料圖片）

澳門陸續重啟由內地不同地區恢復赴澳自由行，當局再促娛樂場所加強防疫措施。澳門博彩監察協調局及司法警察局與6間博企保安部舉行定期會議，當局指一旦娛樂場出現新冠肺炎確診個案，可導致娛樂埸停業，將會對經濟帶來重大影響。

博監局幸運博彩監察廳廳長黃志富及司警局博彩及經濟罪案調查廳廳長梁文照等代表出席會議。

黃志富提醒，隨著內地不同地區陸續恢復赴澳自由行，博企娛樂場防疫工作切勿鬆懈，必須繼續堅持政府的防疫策略，並因應將增加的旅客量，制定各項應對預案，包括：訂定客人分流方案避免客量回增時場內人群聚集、加強檢查體溫監測設備以確保其準確性、對進場防疫程序繼續嚴格把關。

梁文照則重申，若有客人違法進入娛樂場，如虛報資 料、偽造健康碼或核酸檢測證明，博企須立即通知駐場司警或博監局人員，而有關人士亦可能觸犯《傳染病防治法》規定而需負上刑責。

普遍賭股股價受壓，銀河娛樂 （00027） 最新報60.55元，跌1.14%；金沙中國 （01928） 報33.45元，跌1.2%；澳博控股 （00880） 報10.62元，跌1.5%；美高梅中國 （02282） 報10.74元，跌0.7%。

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