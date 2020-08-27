中交建跌逾4%　美國就南海問題將旗下多間附屬列入實體名單

▲ 美國商務部將24間中國公司列入實體名單（Entity List），指這些公司幫助中國在南海軍事人工島建設，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）屬下多間子公司。

美國商務部就南海問題將24間中國公司列入實體名單（Entity List），指這些公司幫助中國在南海軍事人工島建設，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）屬下多間子公司。中交建 （01800） 最新跌逾4.5%，報4.45元，成交額5934萬元。

另外，中鐵 （00390） 現跌3.6%，報4.02元；中車 （01766） 現跌2.8%，報3.52元；中鐵建﹙01186﹚跌1.7%，報6.27元。

所謂實體名單，是美國為維護其國家安全利益，設立的出口管制條例。進入該名單的機構、企業和個人，將被剝奪在美國從事貿易的機會。也就是說，「實體名單」被視為黑名單，將切斷列入黑名單實體與所有境外上游供應商的交易，只要技術達25%含金量源自美國，則阻斷其產品取得及研發。

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編輯：吳敏芳