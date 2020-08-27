【美國制裁】中交建5間附屬捲入美國南海制裁　中交建：疏浚業務佔收入6%

▲ 美國商務部將24間中國公司列入實體名單（Entity List），指這些公司幫助中國在南海軍事人工島建設，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）屬下多間子公司。

美國商務部就南海問題將24間中國公司列入實體名單（EntityList），指這些公司幫助中國在南海軍事人工島建設，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）屬下5間子公司。中交建 （01800） 盤中曾挫近半成，全日跌3.4%，收報4.5元。中交建收市後發通告指，正就該決定對公司的業務和經營的潛在影響進行綜合評估。

中交建指出，該5家附屬公司分別為中交疏浚（集團）股份有限公司）、中交疏浚3家附屬公司中交天津航道局有限公司、中交上海航道局有限公司和中交廣州航道局有限公司，及中交第二航務工程局有限公司。根據該決定，美國出口管制條例（ExportAdministrationRegulations）下的供應商須申請許可才可以向公司上述5家附屬公司出口、再出口及轉讓產品或技術。

中交建稱，中交疏浚等附屬公司開展的疏浚業務為公司業務之一，根據2019年年報顯示，對公司新簽合同額、營業收入貢獻約為6%。公司的疏浚業務主要以中國境內航道疏浚、吹填造地、環保疏浚等工程為主，境外業務佔比較小，且未在美國開展任何業務，核心裝備未使用或進口美國技術。

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編輯：吳敏芳