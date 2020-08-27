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【美國制裁】中交建半日跌逾4%　旗下多間附屬捲入美國南海制裁

即市財經 12:07 2020/08/27

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美國商務部將24間中國公司列入實體名單（Entity List），指這些公司幫助中國在南海軍事人工島建設，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）屬下多間子公司。

美國商務部就南海問題將24間中國公司列入實體名單（Entity List），指這些公司幫助中國在南海軍事人工島建設，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）屬下多間子公司。中交建 （01800） 曾跌逾半成，半日跌4.5%，報4.45元，成交額1.19億元。

另外，中鐵 （00390） 半日跌3.6%，午收4.02元；中車 （01766） 跌2.2%，報3.54元；中鐵建 （01186） 跌2.5%，報6.22元。

所謂實體名單，是美國為維護其國家安全利益，設立的出口管制條例。進入該名單的機構、企業和個人，將被剝奪在美國從事貿易的機會。也就是說，「實體名單」被視為黑名單，將切斷列入黑名單實體與所有境外上游供應商的交易，只要技術達25%含金量源自美國，則阻斷其產品取得及研發。

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編輯：吳敏芳

 

 

 

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