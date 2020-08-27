【港股開市】恒指低開22點後迅速跌逾200點　小米績後逆市升近9％

隔晚美股造好，道指升83點，收報28332點；標指收報3478點，升35點或1%；納指收報11665點，升198點或1.7%。不過恒指今早未有跟隨，低開22點報25469點後，截至近10時已跌逾200點。

小米 （01810） 績後造好，股價破頂升近9%﹐暫高見20.85元。其餘ATMX則靠穩，阿里巴巴 （09988） 微升0.2%，曾高見283元再創新高；騰訊 （00700） 隨市跌0.5%；美團點評 （03690） 升近2%。

今早恒指下跌主要受滙豐（00005）拖累，美國國務卿蓬佩奧點名批評滙豐，股價暫下跌逾2%。

多隻股份績後亦見追捧，眾安在綫 （06060） 眾安上半年承保虧損收窄至2.6億元人民幣，比去年同期減少46.5%，加上投資收入增加，帶動眾安上半年純利大幅增長4.2倍至4.9億元人民幣，股價現升逾12%。

物管股永升 （01995）半年純利17億元人民幣，按年升89%，股價亦造好升逾9%。

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