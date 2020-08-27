【新股IPO】農夫山泉孖展抽100手 首掛升多少才「回本」？

▲ 農夫山泉於8月28日截止招股。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 認購反應熱烈，並於今日截至孖展認購，有券商估計，認購100手才穩獲1手農夫山泉。不過以100手、共2萬股計，連同手續費，涉及資金達43.43萬元，不少投資者都未必考慮鎖死大額現金，而考慮孖展認購。若然投資者以100手孖展認購，農夫山泉要升多少才能賺回當中手續費和利息？

若投資者在今日孖展申購農夫山泉，直至9月7日公布結果當中有10日計息時間，以主要券商現時孖展利息約2.23厘至3.98厘，實際計息百分比約0.0611%至0.1090%。

若認購100手、9成孖展，上述息率計算，投資者需要投入約4.35萬元現金，須支付238.8元至426.2元利息。

以農夫山泉上限定價21.5元計，若100手僅獲分1手，農夫山泉首日升5.5%至10%，即升到22.68至23.65元，投資者就能帳面回本，但要升幅更多，投資者才能獲利。

券商對每名投資者的孖展利息都有不同，若投資者擬認購更多手數，增加中籤機會，可以利用本網的【新股IPO】小工具的新股計算機，按特定息率和認購手數，計算所需成本和每股打和價。

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編輯：謝卓榮