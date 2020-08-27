Facebook警告蘋果iOS 14或令Audience Network廣告收入削半

▲ Facebook周三表示，蘋果公司即將推出的iOS 14操作系統可能會導致其Audience Network廣告業務大跌超過一半。

Facebook周三表示，蘋果公司即將推出的iOS 14操作系統可能會導致其Audience Network廣告業務大跌超過一半。Facebook未透露有關廣告業務佔整體廣告營收的比重，但分析師認為該業務規模高達數十億美元。Facebook股價周三仍升8.2%，報303.91美元。

Facebook在網上發文，指蘋果最快下月推出的系統更新，容許用戶選擇是否讓應用程式記錄他們在網絡的蹤跡，用作提供度身訂造的廣告，可能最終大部分人都拒絕。

Facebook表示，包括iOS 和 Android 顧客在內，每個月都至少會有超過10億人次看到一條Audience Network廣告。然而，其中很多人可能使用的是Android手機，因此不會由於蘋果公司推出iOS 14系統而受到影響。

蘋果公司尚未透露iOS 14將於何時發佈，但市場預料會在秋季和新手機一同亮相。

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編輯：吳敏芳