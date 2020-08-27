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【港股市況】恒生指數跌210點　新經濟股造好ATMX逆市齊升（不斷更新）

即市財經 16:13 2020/08/27

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港股市況不斷更新

全球央行年會（Jackson Hole）舉行在即，市場憧憬美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策講話，道指升83點。港股低開22點，開報25469點，滙豐 （00005） 領跌，大市早段曾跌逾200點，恒生指數半日跌159點，中午收報25331點。

焦點新聞：

【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）

【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）

即市走勢：

【16︰10】恒生指數收報25281點，跌210點。國指跌98點，收報10201點。恒生科技指數升265點或3.7%，報7540點。主板成交1506億元。新經濟股逆市造好，眾安在綫 （06060） 績後升逾2成；ATMX齊升，小米 （01810） 破頂升11%；美團點評 （03690） 升逾4%曾創新高。

【16︰00】恒生指數U盤前跌208點，報25283點。

【15︰35】美團點評 （03690） 尾市升逾5%，高見272.4元創新高。

【15︰30】恒生指數尾市續跌約200點。恒生指數跌208點，報25284點。

【15︰26】海底撈 （06862） 升一成，高見50.5元創新高。

【15︰14】海底撈 （06862） 升逾7%，股價高見49.5元創新高。

【15︰00】內地股市向好，上證升0.6%；深證升0.8%；創業板指升1.7%。

【14︰58】眾安在綫 （06060） 績後升2成，高見52.7元。

【異動股】眾安在綫裂口急彈近2成 　複製京東走勢？

【14︰30】電視廣播（00511，TVB）跌近5%，低見8.49元。電視廣播上半年公司股東應佔虧損為2.93億元，去年同期則錄得溢利2.13億元；不派中期息，去年同期則派發每股0.3元。

【TVB業績】電視廣播免費電視廣告收入大跌七成　盈轉虧半年蝕2.9億不派息　

【14︰27】今日除淨的中移動 （00941） 跌逾3%，低見55.55元續尋日內低位。

【14︰25】眾安在綫 （06060） 午後升幅擴大至17%，高見51.45元。

【14︰16】手機孖寶反彈，瑞聲 （02018） 逆市升4%，高見50.5元；舜宇 （02382） 升逾2%，高見120.3元。

【13︰48】恒生科技指數最新報7544點，升268點或3.7%。

【13︰42】本港周五（28日）起食肆晚市堂食可供應至晚上9時止，大家樂（000341）升近0.7%；大快活 （00052） 跌0.2%；太興 （06811） 跌1.5%；翠華 （01314） 無升跌。

【13︰39】小米 （01810） 午後升勢略為回順，最新升近11%，報21.25元。

【小米股價】現價牛證較Call輪值博　同小米一戰決高下！

【13︰36】恒生指數跌225點，報25266點，於10天綫（25277點）爭持。

【13︰25】滙豐 （00005） 跌1.9%，報33.3元；中移動 （00941） 除淨，股價跌近2.5%，2股拖累大市近95點。

【13︰03】恒生指數午後初段跌約190點，報25303點。

【12︰54】恒指黑期跌約128點，報25326點。

【12︰00】恒生指數半日跌159點，中午收報25331點。國指跌79點，中午收報10220點。ATMX逆市齊升，小米 （01810） 績後破頂升近13%。另外，美圖 （01357） 、眾安在綫 （06060） 績後亦升逾一成；滙豐 （00005） 跌逾1%。

【港版納指】恒生科技指數ETF明登場 科指半日大升4%

【美圖股價】美圖升逾一成　半年扭虧賺2500萬（第三版）

【11︰49】港股中午收市前跌幅收窄，恒生指數跌141點，報25351點。

【11︰41】小米 （01810） 升逾13%，高見21.7元。阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升近1%；美團點評 （03690） 升逾4%，重上270元。

【小米股價】小米績後獲大行唱好飈逾一成　一文看最新目標價

【小米股價】小米升逾一成高見21元水平　距離雷軍「賺一倍」豪言仍相差多遠？

【11︰34】內地股市半日向好，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升1.9%。

【10︰51】小米 （01810） 升幅擴大至逾9%，破頂高見21元。

【10︰34】美蘭空港 （00357） 跌逾9%，低見42.4元。

【10︰33】大市維持逾200點跌幅。恒生指數跌265點，報25226點。

【10︰23】恒大健康 （00708） 升逾9%，高見28.3元。恒大健康公布，股份簡稱將於9月1日上午9時正起更改，英文由「EVERG HEALTH」更改為「EVERG VEHICLE」，中文由「恒大健康」更改為「恒大汽車」。

【恒大汽車】恒大健康升逾8%　股份簡稱下周二改為「恒大汽車」

【10︰14】騰訊 （00700） 轉升近0.1%，意味ATMX 4股齊逆市上升。小米 （01810） 升逾7%；美團點評 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升近0.5%。

【10︰12】眾安在綫 （06060） 升幅擴至13.8%，高見49.8元。

【10︰07】美圖  （01357） 績後升逾12%，高見1.81元。美圖半年擁有人應佔持續經營業務的經調整利潤為2,494萬元人民幣，去年同期則錄得虧損1.7億元人民幣。

美圖半年扭虧賺2500萬人幣 印度下架中國App影響輕微（第二版）

【10︰02】港股跌勢略為喘定，恒生指數最跌200點，報25290點。

【09︰58】中交建 （01800） 跌逾4%，低見4.4元。美國商務部周三宣布，就南海問題將24間中國企業列入實體名單，當中包括中國交通建設的多間子公司。

中交建跌逾4%　美國就南海問題將24間中國公司列入實體名單

【09︰56】大市走勢進一步向下，港股跌約300點，恒生指數跌293點，報25199點。

【09︰49】藥明生物 （02269） 升逾3%，破頂高見195.8元；石藥 （01093） 亦升逾3%，高見17.28元。

【09︰45】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，升0.1%，高見283元創新高；騰訊 （00700） 隨市跌0.5%；美團點評 （03690） 升2%；小米 （01810） 升逾8%，高見20.8元。

【中印衝突】阿里巴巴傳停止對印度投資 無計劃減持現有企業股份

【09︰42】其他重磅藍籌股方面，騰訊 （00700） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌1.6%；港交所 （00388） 、友邦 （01299） 跌0.7%。

【09︰41】受滙豐 （00005） 股價拖累，大市跌幅擴大至逾200點。恒生指數跌223點，報25268點。

【09︰38】小米 （01810） 擴大至近7%，破頂高見20.6元。

【09︰34】滙豐 （00005） 跌2%，低見33.2元。美國國務卿蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶。

【中美角力】蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶　卻關閉部分自由者帳戶

【09︰33】港股早段跌幅擴大至百點，恒生指數跌102點，報25389點。

【09︰27】眾安在綫 （06060） 績後升逾9%，開報47.95元。眾安上半年承保虧損收窄至2.6億元人民幣，比去年同期減少46.5%，加上投資收入增加，帶動眾安上半年純利大幅增長4.2倍至4.9億元人民幣。

【內險業績】眾安保險績後高開逾9%　綜合成本率改善 虛銀吸存逾24億

【09︰20】恒生指數低開22點，開報25469點。小米 （01810） 績後造好，股價破頂升逾4%，開報19.96元。

【小米業績】小米績後升逾4%破頂　上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期

【09︰15】人民幣中間價報6.8903，上調176點子。

【09︰14】即月期指開報25499點，升67點或0.3%。

【09︰07】人行將開展50億元人民幣央行票據互換（CBS）操作。

【09︰05】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，1600億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠600億元人民幣。

【08︰56】恒指黑期升約53點，報25507點；道指期貨跌36點，報28276點。

【08︰35】雅士利  （01230） 半年公司股權持有人應佔利潤為3560萬元人民幣，按年升3.8%，每股基本盈利0.8分人民幣，不派中期息。

【業績】雅士利半年多賺3.8%　不派中期息

【08︰15】信達生物  （01801） 半年虧損及全面開支總額為6.08億元人民幣，較去年同期的7.14億元人民幣減少14.9%，不派中期息。

【業績】信達生物半年虧損及全面開支總額6.08億元人民幣　不派中期息

【07︰55】呷哺呷哺  （00520） 半年由盈轉虧，經調整虧損1.92億元人民幣，去年同期為盈利2.1億元人民幣，每股基本虧損23.84分人民幣，派中期息0.028元人民幣。

【業績】呷哺呷哺半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣　派中期息0.028元人民幣

【07︰30】美股上升，道指升83點，收報28332點；標指收報3478點，升35點或1%；納指收報11665點，升198點或1.7%。

港股ADR收報25424點，跌67點。滙豐 （00005） ADR折合報33.82元，跌0.13元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報551.9元，微升0.4元。恒指夜期收報25462點，升30點，低水30點。

道指升83點港股ADR跌67點　紐約期金升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） 美圖公司（01357） 眾安在線（06060） 小米集團－W（01810） 呷哺呷哺（00520） 信達生物（01801） 雅士利國際（01230） 騰訊控股（00700）
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