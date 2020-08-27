【港股市況】恒生指數跌逾200點　滙豐跌2%蓬佩奧批評滙豐維持受制裁者帳戶（不斷更新）

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【滙豐股價】滙豐跌逾2% 蓬佩奧點名批評維持受制裁者帳戶卻關閉自由者帳戶
全球央行年會（Jackson Hole）舉行在即，市場憧憬美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策講話，道指升83點。港股低開22點，開報25469點，滙豐 （00005） 領跌，大市早段跌逾200點。
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即市走勢：
【09︰49】藥明生物 （02269） 升逾3%，破頂高見195.8元；石藥 （01093） 亦升逾3%，高見17.28元。
【09︰45】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，升0.1%，高見283元創新高；騰訊 （00700） 隨市跌0.5%；美團點評 （03690） 升2%；小米 （01810） 升逾8%，高見20.8元。
【中印衝突】阿里巴巴傳停止對印度投資 無計劃減持現有企業股份
【09︰42】其他重磅藍籌股方面，騰訊 （00700） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌1.6%；港交所 （00388） 、友邦 （01299） 跌0.7%。
【09︰41】受滙豐 （00005） 股價拖累，大市跌幅擴大至逾200點。恒生指數跌223點，報25268點。
【09︰38】小米 （01810） 擴大至近7%，破頂高見20.6元。
【09︰34】滙豐 （00005） 跌2%，低見33.2元。美國國務卿蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶。
【中美角力】蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶 卻關閉部分自由者帳戶
【09︰33】港股早段跌幅擴大至百點，恒生指數跌102點，報25389點。
【09︰27】眾安在綫 （06060） 績後升逾9%，開報47.95元。眾安上半年承保虧損收窄至2.6億元人民幣，比去年同期減少46.5%，加上投資收入增加，帶動眾安上半年純利大幅增長4.2倍至4.9億元人民幣。
【內險業績】眾安保險績後高開逾9% 綜合成本率改善 虛銀吸存逾24億
【09︰20】恒生指數低開22點，開報25469點。小米 （01810） 績後造好，股價破頂升逾4%，開報19.96元。
【小米業績】小米績後升逾4%破頂 上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期
【09︰15】人民幣中間價報6.8903，上調176點子。
【09︰14】即月期指開報25499點，升67點或0.3%。
【09︰07】人行將開展50億元人民幣央行票據互換（CBS）操作。
【09︰05】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，1600億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠600億元人民幣。
【08︰56】恒指黑期升約53點，報25507點；道指期貨跌36點，報28276點。
【08︰35】雅士利 （01230） 半年公司股權持有人應佔利潤為3560萬元人民幣，按年升3.8%，每股基本盈利0.8分人民幣，不派中期息。
【08︰15】信達生物 （01801） 半年虧損及全面開支總額為6.08億元人民幣，較去年同期的7.14億元人民幣減少14.9%，不派中期息。
【業績】信達生物半年虧損及全面開支總額6.08億元人民幣 不派中期息
【07︰55】呷哺呷哺 （00520） 半年由盈轉虧，經調整虧損1.92億元人民幣，去年同期為盈利2.1億元人民幣，每股基本虧損23.84分人民幣，派中期息0.028元人民幣。
【業績】呷哺呷哺半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣 派中期息0.028元人民幣
【07︰30】美股上升，道指升83點，收報28332點；標指收報3478點，升35點或1%；納指收報11665點，升198點或1.7%。
港股ADR收報25424點，跌67點。滙豐 （00005） ADR折合報33.82元，跌0.13元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報551.9元，微升0.4元。恒指夜期收報25462點，升30點，低水30點。
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責任編輯︰梁浩碩