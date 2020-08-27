【恒指夜期】鮑威爾講話利好美股　恒指夜期卻倒跌11點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）一如預期，容許通脹升穿2%目標水平，市場均預期儲局貨幣政策會持續寬鬆，利好資產價格，與美元相對的金價即上揚，美滙指數亦下跌。

本港夜期因踏入期指結算日，走勢靠穩，維持輕微上升水平。預期明日下午當期指結算的影響力減低，有望展開升勢。

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即市走勢：

【23︰26】恒指夜期報25200點，跌11點，低水81點。

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【22︰13】恒指夜期暫時未見升勢，報25204點，跌7點，低水77點。

【21︰44】道指開市造好，不過恒指夜期僅升21點，料周五結算後才有更大方向。

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【20︰29】恒指夜期報25251點，升40點，低水30點。

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【19︰24】恒指夜期微彈12點，報25223點，低水58點。

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【17︰42】港滙觸及7.75強方兌換保證，金管局收市後承接4.5億美元沽盤，向銀行體系注資34.875億港元，銀行體系結餘將增至1919.05億港元。恒指夜期早段微跌4點，報25207點，低水74點。

【16︰33】即月期指收報25211點，跌221點或近0.9%，低水70點。

【16︰10】恒生指數收報25281點，跌210點。國指跌98點，收報10201點。恒生科技指數升265點或3.7%，報7540點。主板成交1506億元。新經濟股逆市造好，眾安在綫 （06060） 績後升逾2成；ATMX齊升，小米 （01810） 破頂升11%；美團點評 （03690） 升逾4%曾創新高。

【16︰00】恒生指數U盤前跌208點，報25283點。

【15︰35】美團點評 （03690） 尾市升逾5%，高見272.4元創新高。

【15︰30】恒生指數尾市續跌約200點。恒生指數跌208點，報25284點。

【15︰26】海底撈 （06862） 升一成，高見50.5元創新高。

【15︰14】海底撈 （06862） 升逾7%，股價高見49.5元創新高。

【15︰00】內地股市向好，上證升0.6%；深證升0.8%；創業板指升1.7%。

【14︰58】眾安在綫 （06060） 績後升2成，高見52.7元。

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【14︰30】電視廣播（00511，TVB）跌近5%，低見8.49元。電視廣播上半年公司股東應佔虧損為2.93億元，去年同期則錄得溢利2.13億元；不派中期息，去年同期則派發每股0.3元。

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【14︰27】今日除淨的中移動 （00941） 跌逾3%，低見55.55元續尋日內低位。

【14︰25】眾安在綫 （06060） 午後升幅擴大至17%，高見51.45元。

【14︰16】手機孖寶反彈，瑞聲 （02018） 逆市升4%，高見50.5元；舜宇 （02382） 升逾2%，高見120.3元。

【13︰48】恒生科技指數最新報7544點，升268點或3.7%。

【13︰42】本港周五（28日）起食肆晚市堂食可供應至晚上9時止，大家樂（000341）升近0.7%；大快活 （00052） 跌0.2%；太興 （06811） 跌1.5%；翠華 （01314） 無升跌。

【13︰39】小米 （01810） 午後升勢略為回順，最新升近11%，報21.25元。

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【13︰36】恒生指數跌225點，報25266點，於10天綫（25277點）爭持。

【13︰25】滙豐 （00005） 跌1.9%，報33.3元；中移動 （00941） 除淨，股價跌近2.5%，2股拖累大市近95點。

【13︰03】恒生指數午後初段跌約190點，報25303點。

【12︰54】恒指黑期跌約128點，報25326點。

【12︰00】恒生指數半日跌159點，中午收報25331點。國指跌79點，中午收報10220點。ATMX逆市齊升，小米 （01810） 績後破頂升近13%。另外，美圖 （01357） 、眾安在綫 （06060） 績後亦升逾一成；滙豐 （00005） 跌逾1%。

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【11︰49】港股中午收市前跌幅收窄，恒生指數跌141點，報25351點。

【11︰41】小米 （01810） 升逾13%，高見21.7元。阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升近1%；美團點評 （03690） 升逾4%，重上270元。

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【11︰34】內地股市半日向好，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升1.9%。

【10︰51】小米 （01810） 升幅擴大至逾9%，破頂高見21元。

【10︰34】美蘭空港 （00357） 跌逾9%，低見42.4元。

【10︰33】大市維持逾200點跌幅。恒生指數跌265點，報25226點。

【10︰23】恒大健康 （00708） 升逾9%，高見28.3元。恒大健康公布，股份簡稱將於9月1日上午9時正起更改，英文由「EVERG HEALTH」更改為「EVERG VEHICLE」，中文由「恒大健康」更改為「恒大汽車」。

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【10︰14】騰訊 （00700） 轉升近0.1%，意味ATMX 4股齊逆市上升。小米 （01810） 升逾7%；美團點評 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升近0.5%。

【10︰12】眾安在綫 （06060） 升幅擴至13.8%，高見49.8元。

【10︰07】美圖 （01357） 績後升逾12%，高見1.81元。美圖半年擁有人應佔持續經營業務的經調整利潤為2,494萬元人民幣，去年同期則錄得虧損1.7億元人民幣。

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【10︰02】港股跌勢略為喘定，恒生指數最跌200點，報25290點。

【09︰58】中交建 （01800） 跌逾4%，低見4.4元。美國商務部周三宣布，就南海問題將24間中國企業列入實體名單，當中包括中國交通建設的多間子公司。

中交建跌逾4% 美國就南海問題將24間中國公司列入實體名單

【09︰56】大市走勢進一步向下，港股跌約300點，恒生指數跌293點，報25199點。

【09︰49】藥明生物 （02269） 升逾3%，破頂高見195.8元；石藥 （01093） 亦升逾3%，高見17.28元。

【09︰45】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，升0.1%，高見283元創新高；騰訊 （00700） 隨市跌0.5%；美團點評 （03690） 升2%；小米 （01810） 升逾8%，高見20.8元。

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【09︰42】其他重磅藍籌股方面，騰訊 （00700） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌1.6%；港交所 （00388） 、友邦 （01299） 跌0.7%。

【09︰41】受滙豐 （00005） 股價拖累，大市跌幅擴大至逾200點。恒生指數跌223點，報25268點。

【09︰38】小米 （01810） 擴大至近7%，破頂高見20.6元。

【09︰34】滙豐 （00005） 跌2%，低見33.2元。美國國務卿蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶。

【中美角力】蓬佩奧點名批評滙豐維持受制裁者帳戶 卻關閉部分自由者帳戶

【09︰33】港股早段跌幅擴大至百點，恒生指數跌102點，報25389點。

【09︰27】眾安在綫 （06060） 績後升逾9%，開報47.95元。眾安上半年承保虧損收窄至2.6億元人民幣，比去年同期減少46.5%，加上投資收入增加，帶動眾安上半年純利大幅增長4.2倍至4.9億元人民幣。

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【09︰20】恒生指數低開22點，開報25469點。小米 （01810） 績後造好，股價破頂升逾4%，開報19.96元。

【小米業績】小米績後升逾4%破頂 上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期

【09︰15】人民幣中間價報6.8903，上調176點子。

【09︰14】即月期指開報25499點，升67點或0.3%。

【09︰07】人行將開展50億元人民幣央行票據互換（CBS）操作。

【09︰05】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，1600億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠600億元人民幣。

【08︰56】恒指黑期升約53點，報25507點；道指期貨跌36點，報28276點。

【08︰35】雅士利 （01230） 半年公司股權持有人應佔利潤為3560萬元人民幣，按年升3.8%，每股基本盈利0.8分人民幣，不派中期息。

【業績】雅士利半年多賺3.8% 不派中期息

【08︰15】信達生物 （01801） 半年虧損及全面開支總額為6.08億元人民幣，較去年同期的7.14億元人民幣減少14.9%，不派中期息。

【業績】信達生物半年虧損及全面開支總額6.08億元人民幣 不派中期息

【07︰55】呷哺呷哺 （00520） 半年由盈轉虧，經調整虧損1.92億元人民幣，去年同期為盈利2.1億元人民幣，每股基本虧損23.84分人民幣，派中期息0.028元人民幣。

【業績】呷哺呷哺半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣 派中期息0.028元人民幣

【07︰30】美股上升，道指升83點，收報28332點；標指收報3478點，升35點或1%；納指收報11665點，升198點或1.7%。

港股ADR收報25424點，跌67點。滙豐 （00005） ADR折合報33.82元，跌0.13元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報551.9元，微升0.4元。恒指夜期收報25462點，升30點，低水30點。

道指升83點港股ADR跌67點 紐約期金升1.5%

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責任編輯︰梁浩碩