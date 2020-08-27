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Facebook警告　iOS14或令Audience Network廣告收益減半

環球政經 13:10 2020/08/27

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Facebook周三（26日）表示，Apple即將推出的iOS14或令其Audience Network廣告業務收益削半。

早前Facebook曾警告，iOS我但會影響到廣告業務，公司在周三時，於博客上詳述具體內容。Facebook Audience Network允許流動軟件根據Facebook的數據，用以對準客戶對像提供合適的廣告。現時，廣告商可使用稱為「IDFA」（廣告識別碼）的設備，更有效地投放廣告並評估其效果。

相關文章：【告別標誌性設計】Facebook擬推新網頁畫面　原版將於9月消失

若流動軟件商想以「IDFA」追踪，iOS 14系統就會在有關應用程式在首次啟動時，先詢問用戶的意願，他們也有權拒絕。Facebook稱，這些應用程式並不會在iOS 14系統下，收集「IDFA」數據。Facebook指，每月有逾十億人至少看到一條Audience Network的廣告。值得留意的是，在對像群中，有許多用戶正在使用Android手機，並不會受到iOS 14系統的影響。Facebook接近所有的收入都來自廣告，但尚不知道其所佔的實際百分比。

Facebook在博客中表示，雖然公司會採取其他措施，但也限制公司對iPhone和iPad用戶，投放廣告的有效程度，甚至嚴重影響相關人員通過iOS 14上的Audience Network獲利能力。「儘管目前有很多未知數，較難量化對發布者和開發人員的影響，但在測試中，我們可以看到當從移動廣告安裝廣告系列中刪除個性化設置後，Audience Network廣告主的收入下降了50％以上 。 」Facebook又表示，正製定短期和長期戰略，應付是次變化。

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責任編輯：黎淑雯

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