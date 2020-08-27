【疫情焦點】全球累計逾2436萬確診　美國累計599萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月27日早上8時25分，全球累計24,367,459宗新冠肺炎確診病例，較上日增加161,378 宗。累計829,106死亡個案，較上日增加3,450宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|31,999
|5,998,305
|183,650
|意大利
|0
|262,540
|35,458
|西班牙
|3,594
|426,818
|28,971
|法國
|5,472
|291,374
|30,549
|德國
|548
|239,010
|9,352
|中國
|2
|84,998
|4,634
|香港
|0
|4,735（確診/疑似）
|79
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩