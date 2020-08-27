  • 27°C
香港時間 : 2020827日 (四) 08:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情焦點】全球累計逾2436萬確診　美國累計599萬

即市財經 08:40 2020/08/27

分享：

【疫情焦點】全球累計逾2436萬確診　美國累計599萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月27日早上8時25分，全球累計24,367,459宗新冠肺炎確診病例，較上日增加161,378 宗。累計829,106死亡個案，較上日增加3,450宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 31,999 5,998,305 183,650
意大利 0 262,540 35,458
西班牙 3,594 426,818 28,971
法國 5,472 291,374 30,549
德國 548 239,010 9,352
中國 2 84,998 4,634
香港 0 4,735（確診/疑似） 79

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【業績】雅士利半年多賺3.8%　不派中期息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄逾1676億超購約286倍（第二版）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）