【業績】雅士利績後跌逾1%　半年多賺3.8%不派中期息

▲ 【業績】雅士利半年多賺3.8% 不派中期息

雅士利 （01230） 公布中期業績，雅士利半年公司股權持有人應佔利潤為3560萬元人民幣，按年升3.8%，每股基本盈利0.8分人民幣，不派中期息。

雅士利股價績後跌1.7%，中午收報0.57元，成交109萬元。

雅士利期內收入16.45億元人民幣，按年下跌5.9%。奶粉產品收入為12.9億元人民幣，按年跌7.8%，主要由於集團調整渠道及產品策略，整合在一定程度上部分抵銷產品銷售增長。其他奶粉製品收入為2.24億元人民幣，跌15.1%，主要由於新冠肺炎疫情影響，新西蘭乳業基粉銷售量下降。

毛利6.23億元人民幣，跌19.1%，毛利率為37.8%，下降6.2%，因上半年毛利率較低的成人奶粉及沖調類產品的收入佔比上升。此外，為加速消化舊包裝的嬰幼兒奶粉產品，亦影響毛利表現。

集團表示，面對疫情影響，第2季度業務全面復甦，與第1季度相比，淨收入增長77%，經營利潤率提升17個百分點，業務發展勢頭良好。

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責任編輯︰梁浩碩