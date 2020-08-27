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【業績】信達生物升2%　半年虧損6.08億元人民幣不派中期息

即市財經 16:16 2020/08/27

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【業績】信達生物半年虧損及全面開支總額6.08億元人民幣　不派中期息

信達生物 （01801） 公布中期業績，信達生物半年虧損及全面開支總額為6.08億元人民幣，較去年同期的7.14億元人民幣減少14.9%，主要由於達伯舒（信迪利單抗注射液）的銷售增長。不派中期息。

信達生物股價績後反覆向上，收報54.55元，升2.1%，成交3.05億元。

期內，信達生物總收入為9.84億元人民幣，按年增加1.85倍。當中，達伯舒的產品收入達9.21億元人民幣，按年增加1.78倍。毛利率為81.2%，較去年同期的88.1%微有所下降。

研發開支由去年同期的6.71億元人民幣，增加至8.08億元人民幣。

信達生物抗癌藥「達伯舒」半年銷售9億人幣 勢超去年10億銷售

【配股潮】信達生物折讓5%配新舊股、大股東套現4.5億元　股價尾市倒升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 信達生物（01801） 業績公布
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