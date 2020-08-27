【業績】呷哺呷哺倒升1%　半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣　派中期息0.028元人民幣

▲ 【業績】呷哺呷哺半年轉虧經調整虧損1.92億元人民幣 派中期息0.028元人民幣

呷哺呷哺 （00520） 公布中期業績，呷哺呷哺半年由盈轉虧，經調整虧損1.92億元人民幣，去年同期為盈利2.1億元人民幣，每股基本虧損23.84分人民幣，派中期息0.028元人民幣。

呷哺呷哺績後先跌後回升，最終倒升1%，收報9.09元，成交8603萬元。

期內，收入按年下跌29.1%至19.22億元人民幣，主要由於新冠肺炎疫情爆發。其中呷哺呷哺餐廳收入減少44.4%至12.28億元人民幣，翻座率由2.4倍降至1.8倍，人均消費則持續增加10.3%至63.3元人民幣。

上半年，集團在全國新開設31間呷哺呷哺餐廳，亦新開設5間湊湊餐廳。另由於商業原因，關閉合共43間呷哺呷哺餐廳。

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責任編輯︰梁浩碩