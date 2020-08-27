▲ 道指升83點港股ADR跌67點 紐約期金升1.5%

道指升83點

美股上升，全球央行年會（Jackson Hole）舉行在即，市場憧憬美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策講話，道指升83點，收報28332點；標指收報3478點，升35點或1%；納指收報11665點，升198點或1.7%。

港股ADR跌67點

港股ADR收報25424點，跌67點。滙豐 （00005） ADR折合報33.82元，跌0.13元或近0.4%；騰訊 （00700） ADR折合報551.9元，微升0.4元。恒指夜期收報25462點，升30點，低水30點。

油價個別發展

市場注視颶風吹襲墨西哥灣會否破壞產油設施，原油價格個別發展，紐約期油收報43.39美元，升4美仙或近0.1%。布蘭特期油收報45.64美元，跌0.22美元或近0.5%。

美滙指數偏軟

市場關注鮑威爾講話，美滙指數偏軟，跌0.1%，報92.89。歐元兌美元報1.1838；美元兌日圓報105.89。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金升1.5%

黃金價格上升，紐約期金收報1952.5美元，升29.4美元或1.5%，現貨金於1952美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩