【美股收市】憧憬鮑威爾「放鴿」 標指納指續破頂 道指升83點　

市場憧憬美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將發表寬鬆貨幣政策的講話，加上美國昨公布的7月耐用品定單按月增長11.2%，遠勝預期的4.8%，利好投資氣氛 ; 美股升幅擴大，標指納指再破頂。

道指收市升83點，報28332點；標指收報3478點，升35點或1%；納指收報11665點，升198點或1.7%。

全球央行年會（Jackson Hole）今舉行，鮑威爾將於香港時間今晚9時10分發表講話。分析師預期，鮑威爾將承認「容忍通脹在一段時間內超標是必要的」，並預計有機會將通脹目標改成1.5%至2.5%區間。美國7月通脹報1%。

儲局理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，美國經濟從疫情引發的衰退中顯著反彈，但復甦緩慢且不均衡，可能需要一段時間才能恢復元氣 ; 儲局將密切注視情況，並採取適當行動以支持經濟復甦。

科技股領漲，下周將納入道指的軟件開發商Salesforce急升26%，因其季績遠勝市場預期而獲大行上調目標價。

Netflix股價飆11.6%，傳獲邀加入收購TikTok談判。分析師指，TikTok可為Netflix帶來基於廣告收入的平台，令Netflix可以繼續提供無廣告的娛樂服務。

美國航空（美：AAL）宣布，將於10月政府提供的薪金資助方案到期後，裁員1.9萬人，股價一度跌3.4%。白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)表示，國會若遲遲未達成新的抗疫援助計劃，總統特朗普考慮簽署行政命令，解決航空業大裁員問題。

現貨金價昨一度低見1,902.89美元，惟有報道指中國於南海發射導彈，疑警告美國軍事行動，金價尾市倒升逾1%。

4級颶風「勞拉」(Laura) 預計在周四登陸美國墨西哥灣沿岸，石油生產設施面對衝擊，紐約期油周三升1%，報43.39美元，逼近6個月高位。

責任編輯：柯志宏

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