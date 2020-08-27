【新股IPO】農夫山泉是如何「印鈔」？　被指「大自然的印鈔機」毛利率竟高達六成

「大自然的搬運工」是農夫山泉（新上市編號：09633）的其中一句廣告語，不過，由於其生產成本之低，賺錢力強，故令網民將這句話改為「大自然的印鈔機」。

究竟農夫山泉是如何「印鈔」？

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從招股書中介紹，2019年度農夫山泉的銷售成本結構中，PET、紙箱、標簽、收縮膜等用於包裝的材料，佔了成本的63.1%，而當中用來生產瓶身的PET佔比最大，達31.6%。由於水的成本只是0.6%，即是說農夫山泉每100元（人民幣，下同）的銷售額，水的成本才是0.6元，但毛利卻高達60元，由此可見何解外界會戲稱她為「大自然的印鈔機」。

「原來是賣瓶子，順便送水」網上一句戲言。



Frost & Sullivan報告指出，由2012年至2019年農夫山泉連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一位。截至今年5月底五個月的毛利率達62.8%，較2019年同期增加1.9個百分點，高於整體產品之毛利率為59.1%。

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記者：張以正