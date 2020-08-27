【租金下跌】想租樓機會到?多區現反常減租潮 匯璽4房劈達14%

過去樓市的恆常現象，是每年的7、8 月屬本港傳統租賃旺季，租盤需求大增下，租金必扯高。惟今年新冠肺炎疫情下，本港經濟轉差，準買家暫緩買樓決定，不少業主也先觀望，寧將單位由賣轉為租，加上過去數月南昌站匯璽III及將軍澳日出康城MALIBU及屯門御半山多個新盤入伙，市場租盤驟增，業主惟有減租吸客，市場一反常態出現減租潮，劈租幅度也愈來愈明顯，港、九及新界也「無一幸免」，其中南昌站匯璽錄劈租幅度達14%的個案。

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近期陸續入伙的南昌站匯璽，租賃交投暢旺，中原地產副區域營業經理許永生表示，匯璽本月至今暫錄約105宗成交，宗數屬本年新高，對比上月全月錄53宗急升。屋苑最新錄8座高層A室，實用面積1513平方呎，採四房連套雙房及工作間間隔，座向東南，享維港海景，開價約70,000元，議價後以60,000元租出，減租幅度達14%，折合實用呎租39.7元。許永生指，新租客為本地家庭客，鍾情屋苑樓齡新，交通方便。據悉，原業主於2019年以4485.4萬元買入單位，是次租出單位租金回報只有約1.6厘。

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西營盤63 Pokfulam 也錄大幅減租成交，利嘉閣地產首席聯席董事張嘉榮表示，該行新近促成座中層F室的租賃成交，單位實用面積約281方呎，一房套間隔，座向南，望向香港大學。業主今年7月初以20,000元放租，經議價後減價3,000元或約15%，最終以17,000元成功租出，折合實用面積呎租約60元。據悉，業主於2018年3月，以約874.9萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約2.3厘。張嘉榮補充，63 Pokfulam 本月至今累錄11宗租賃成交個案。屋苑現時有約85個單位放租，月租叫價由14,000元起。

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屯門細價屋苑兆康苑兩房租金也跌至1萬元以下，中原地產資深分區營業經理劉月華表示，今年因疫情關係，內地生搶租潮未有出現，加上屯門區內有多個屋苑新入伙，租盤競爭加大，業主不惜增加議價空間吸客，租金普遍回落。其中兆康苑C座高層4室，實用面積438平方呎，2房間隔，裝修雅致，業主日前推出單位放租，月租叫價1.1萬元，見租客誠意洽租，加上職業穩健，所以願意減租1,200元或11%，以9800元租出，平均實用呎租22.4元。

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劉月華指，新租客任職大公司，鍾情上址鄰近西鐵站，交通方便，而且裝修雅致，可即租即住，於是承租上址。業主於2010年以130萬元自由市場價購入單位，現租出單位，可享約9厘租金回報，十分理想。

不過，隨著筍價租盤逐步被消化，加上若日後疫情進一步回穩，各大專院校復課，內地學生始終會回歸香港租樓，對租盤需求也會大增，屆時願意大幅減租的業主將大減，有意租樓的人士，不妨趁現在物色筍價租盤。

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記者：陳詠妍